В Верхней Пышме прошёл «Кубок Дружбы» между командами России и Беларуси

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме прошла матчевая встреча «Кубок Дружбы» между командами военнослужащих России и Беларуси. Спортсмены соревновались в самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе.В турнире приняли участие представители Вооружённых сил Беларуси и Центрального военного округа России. Помощник командующего войсками ЦВО Иван Кувырзин отметил, что встреча помогает укреплять спортивные связи между командами двух стран.«Это спортивное событие — встреча двух дружеских сборных, команд Вооружённых сил Республики Беларусь и нашего Центрального военного округа. Оно напрямую связано с военной средой и служит укреплению спортивного и боевого братства», — сказал Иван Кувырзин.Одной из особенностей «Кубка Дружбы» стал его фестивальный формат: зрители смогли увидеть соревнования сразу по четырём борцовским дисциплинам.Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул, что такое сочетание помогает молодым спортсменам познакомиться с разными видами единоборств и выбрать подходящее направление.«Он самый наглядный, потому что даёт возможность тем, кто ещё не определился с выбором спортивной дисциплины, увидеть всё многообразие — и вольную, и греко-римскую борьбу, самбо, дзюдо. Мы обязаны учиться друг у друга», — отметил Александр Карелин.Президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов считает, что подобные турниры важны не только для профессиональных спортсменов, но и для молодёжи.«Всё, что связано с борьбой, закаляет характер человека. Молодёжь должна видеть красоту борьбы во всех её проявлениях и понимать, какие возможности перед ней открываются», — сказал Шухрат Махмудов.Олимпийский призёр по дзюдо Юрий Степкин признался, что впервые увидел соревнования, в программе которых одновременно представлены все основные виды борьбы.«Такой программы ещё не было — для меня это ново и очень интересно. Приятно, что в одном месте собрались такие волевые, сильные люди. Сильным человек не рождается — он им становится», — отметил спортсмен.Генеральный директор Клуба самбо УГМК Валерий Стенников рассказал, что турнир стал результатом сотрудничества со спортивными клубами Центрального военного округа.«Сегодня мы видим плоды этой работы — матчевую встречу России и Беларуси. Мы проводим её в Верхней Пышме, потому что это настоящая кузница самбистов, и мы намерены оправдывать это звание», — подчеркнул Валерий Стенников.Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов отметил, что «Кубок Дружбы» позволяет участникам обмениваться опытом и сохранять общие спортивные традиции.«Это не просто состязания — это школа характера и патриотизма. В каждом движении военнослужащих на ковре — дисциплина, ответственность и верность долгу. А главное — этот турнир становится живым символом дружбы народов России и Беларуси: здесь ценят взаимное уважение, обмениваются опытом и вместе берегут традицию воспитания силы духа», — сказал Алексей Свалов.О значении встречи для отношений двух стран также высказался одиннадцатикратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов.«Само присутствие здесь таких именитых спортсменов говорит о том, что дружба между военнослужащими России и Беларуси — это не просто слова. Я уверен, в этом состязании победит дружба», — отметил он.Помимо соревнований, для зрителей организовали мастер-классы и автограф-сессии с известными борцами и олимпийскими призёрами. Мероприятие для возрастной категории 18+