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«Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты

09.22 Среда, 22 июля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
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Представители Свердловского регионального отделения ВООПИК тревожатся за судьбу здания гостиницы «Большой Урал» и прилегающей территории. Они раскритиковали проект сокращения охранной территории вокруг здания.

Причиной волнений активистов свердловского филиала Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры послужил документ, появившийся на сайте областного Управления госохраны объектов культурного наследия. Это проект сокращения территории федерального памятника — гостиницы «Большой Урал». Автор проекта, ИП Курашов, предлагает установить границу охраняемой зоны буквально по отмостке здания. То есть, по самому краю стен. Как отмечают специалисты ВООПИК, у «Большого Урала» помимо надземной части есть ещё и огромная подземная. Во время войны в этом подземелье работал цех, где делали пищевые концентраты и даже конфеты для фронта. Таким образом, подземная часть строения является исторической ценностью, что было официально зафиксировано в паспорте памятника (выдан был 10 сентября 1985 года).

Как считают общественники, если провести границу по отмостке, как предлагает новый проект, то вся подземная часть «Большого Урала» автоматически останется без государственной защиты. Тогда никаких гарантий, что её не тронут при будущей застройке или реконструкции, не будет.

Местные активисты из свердловского отделения ВООПИК направили свои критические замечания по указанной экспертизе в Свердлохранкультуру.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
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11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
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09:22 «Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты
08:39 Подарок от мамы едва не стоил жизни двум серовским подросткам
22:09 Авито Работа поможет промышленным предприятиям решать кадровые задачи
21:27 Музей истории Екатеринбурга переехал административной своей частью
20:58 Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона
20:21 Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
19:28 Почти 25 тысяч «хвостиков» прокатились в уральских поездах за полгода
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