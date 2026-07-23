Инспектор ДПС спас тонущую девочку в Свердловской области





– сообщил полковник Горелых. «Сам инспектор ДПС скромно отметил, что не видит в своих действиях героизма, поскольку первоочередной задачей для него было спасение человеческой жизни. Родные несовершеннолетней поблагодарили сотрудника полиции за решительность и своевременную помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области инспектор ДПС спас девочку, которую затягивало в водосбросный шлюз возле села Бутка.Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейский был дома в свой выходной, когда вдруг услышал крики, доносившиеся со стороны местной плотины. Он бросился на помощь, и вскоре увидел в воде школьницу, из последних сил державшуюся за металлическую конструкцию. Инспектор успел дотянуться до девочки и вытащил её из воды.Известно, что школьница вместе с мамой и старшей сестрой приехала из Екатеринбурга в гости к бабушке. Поскольку погода была жаркой, они решили отдохнуть у местного водоёма. Страшное произошло во время прогулки: берег под ногами девочки осыпался, и она упала в воду. Сильное течение водосбросного шлюза сразу стало её затягивать.Звать на помощь поспешила родственница. Её услышали местные подростки, которые впоследствии привлекли внимание полицейского.Мероприятие для возрастной категории 18+