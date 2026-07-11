Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Вайнера планируют убрать визуальный шум с фасадов зданий
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют убрать визуальный шум, связанный с разрозненными вывесками и элементами оформления фасадов на улице Вайнера, сообщили в мэрии города.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, с владельцами зданий и арендаторами помещений на участке улицы Вайнера, где сейчас проходит благоустройство, провели около 15 встреч. Специалисты объяснили необходимость привести вывески и другие элементы фасадов к единым требованиям, чтобы убрать визуальный шум на центральной пешеходной улице города. Изменения должны завершить до начала сентября.
Всего на указанном участке расположено более 110 организаций с вывесками. Сейчас 18 из них уже привели оформление в соответствие с требованиями. Еще 52 бизнеса планируют изменить вывески, часть из них находится на этапе согласования дизайн-проектов. С остальными организациями Департамент архитектуры продолжает работу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, с владельцами зданий и арендаторами помещений на участке улицы Вайнера, где сейчас проходит благоустройство, провели около 15 встреч. Специалисты объяснили необходимость привести вывески и другие элементы фасадов к единым требованиям, чтобы убрать визуальный шум на центральной пешеходной улице города. Изменения должны завершить до начала сентября.
Всего на указанном участке расположено более 110 организаций с вывесками. Сейчас 18 из них уже привели оформление в соответствие с требованиями. Еще 52 бизнеса планируют изменить вывески, часть из них находится на этапе согласования дизайн-проектов. С остальными организациями Департамент архитектуры продолжает работу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
11 июля 2026
11 июля 2026