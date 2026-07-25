Возрастное ограничение 18+
Водителей Екатеринбурга попросили проверить видеорегистраторы из-за поисков пенсионерки
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 75-летнюю Зинаиду Коврякову, которая пропала 25 июля. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.
В последний раз Зинаиду Коврякову видели в микрорайоне Птицефабрика, в районе СНТ «Змеиная Горка». Для установления маршрута ее передвижения добровольцы просят автомобилистов проверить записи с видеорегистраторов.
Нужны записи, сделанные 25 и 26 июля с 10.00 до 00.00, а также 26 июля с 00.00 до настоящего времени. Речь идет о поездках по улицам Чистой, Трубачева, Варшавской, Новосинарскому бульвару, Сибирскому тракту и прилегающим территориям в обоих направлениях.
Приметы пропавшей: рост 167 см, нормальное телосложение, каштановые волосы с сединой, голубовато-серые глаза. Если видеорегистратор зафиксировал женщину или вы готовы передать запись для просмотра, волонтеры просят обратиться на круглосуточную горячую линию поискового отряда по телефону 8 800 700-54-52.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В последний раз Зинаиду Коврякову видели в микрорайоне Птицефабрика, в районе СНТ «Змеиная Горка». Для установления маршрута ее передвижения добровольцы просят автомобилистов проверить записи с видеорегистраторов.
Нужны записи, сделанные 25 и 26 июля с 10.00 до 00.00, а также 26 июля с 00.00 до настоящего времени. Речь идет о поездках по улицам Чистой, Трубачева, Варшавской, Новосинарскому бульвару, Сибирскому тракту и прилегающим территориям в обоих направлениях.
Приметы пропавшей: рост 167 см, нормальное телосложение, каштановые волосы с сединой, голубовато-серые глаза. Если видеорегистратор зафиксировал женщину или вы готовы передать запись для просмотра, волонтеры просят обратиться на круглосуточную горячую линию поискового отряда по телефону 8 800 700-54-52.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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