Знаменитый недострой на Ботанике уйдёт с молотка по решению суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге наконец-то решили судьбу долгостроя, который мозолит глаза жителям Ботаники уже почти два десятилетия. Фонд имущества Свердловской области выставил на публичные торги недостроенный бизнес-центр «Невада», что на улице 8 Марта.Как поясняет посвящённый уральской недвижке интернет-ресурс «Квадратный метр, аукцион проводится на основании судебного решения об изъятии объекта у собственника. Заявки от желающих поторговаться уже начинают принимать и приём их продлится до 4 сентября. Сами торги назначены на 10 сентября на платформе «Сбербанк-АСТ». Стартовая цена — 346,4 миллиона рублей.Недострой расположен на участке в 0,45 гектара в зоне, предназначенной для торговых объектов. Это всего лишь остов будущего центра с готовностью всего 35 процентов. Формально здание принадлежит компании «Платина», но она не справилась с обязанностями — суд требовал снести недострой, что сделано так и не было. За это на директора компании даже завели уголовное дело.Как напоминают эксперты «Квадратного метра», история долгостроя на Ботанике началась аж в 2008 году. В планах было возвести 15-этажный офисник и 4-этажный выставочный центр, но девелопер обанкротился, и проект перешёл к «Платине». В 2021 году Чкаловский райсуд велел освободить участок, в 2022-м — законсервировать объект, но компания проигнорировала оба решения. Два года назад владелец вдруг решил оживить стройку: завёз материалы, начал класть стены, но администрация города обнаружила нестыковки в документах и работа снова замерла. Мероприятие для возрастной категории 18+