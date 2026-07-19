В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали более 10 рейсов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, произошли массовые изменения в расписании 17 рейсов на 2 часа и более, еще один рейс в Москву отменен.Согласно данным сайта аэропорта Кольцово, задержаны рейсы в Астану, Баку, Батуми, Тбилиси, Владивосток, Казань, Оренбург, Сочи и другие города. Изменения затронули рейсы авиакомпаний Red Wings и «Уральские авиалинии».В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют ситуацию с задержкой 13 авиарейсов по различным направлениям. При этом, по данным онлайн-табло аэропорта, количество задержанных рейсов составляет 17, если не учитывать самолеты, которые уже вылетели.Согласно данным телеграм-канала Росавиации, в ряде городов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Мероприятие для возрастной категории 18+