Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на станции Аппаратная загорелся вагон
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В минувшую пятницу, 24 июля, примерно в 19.00 в Екатеринбурге на железнодорожной станции загорелся вагон.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, вагон принадлежит ООО «Гарантстрой». Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности работниками предприятия.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако теперь транспортная прокуратура проводит проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Уральской транспортной прокуратуры, вагон принадлежит ООО «Гарантстрой». Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности работниками предприятия.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако теперь транспортная прокуратура проводит проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+
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