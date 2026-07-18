Возрастное ограничение 18+
Жителей Свердловской области предупредили о двухдневном смоге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уралгидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. Оно будет действовать с 20.00 26 июля до 20.00 28 июля.
В этот период в регионе возможен смог. Из-за безветренной погоды и других метеоусловий вредные примеси могут хуже рассеиваться и накапливаться в воздухе.
Помимо предупреждения об атмосферном загрязнении, выпущены предупреждения об аномальной жаре. Также в регионе сохраняется высокий уровень воды в реках Ница и Тура.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В этот период в регионе возможен смог. Из-за безветренной погоды и других метеоусловий вредные примеси могут хуже рассеиваться и накапливаться в воздухе.
Помимо предупреждения об атмосферном загрязнении, выпущены предупреждения об аномальной жаре. Также в регионе сохраняется высокий уровень воды в реках Ница и Тура.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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