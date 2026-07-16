Возле ТЮЗа в Екатеринбурге собираются отгрохать новое здание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В центре Екатеринбурга разобрали давно стоявший пустующим дом на улице Шевченко, 1. Эта невзрачная малоэтажка располагалась между Театром Юного зрителя и жилым комплексом «Екатерининский парк».Как сообщает интернет-ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр», демонтаж здания полностью завершился сегодня, 21 июля. Участок, на котором стояло строение, совсем небольшой — всего 19,5 сотки, но место очень «ходовое» (рядом популярные у горожан места отдыха, культзаведения, храм, оживлённая дорога). Теперь эта земля официально относится к зоне общественно-деловой застройки, а значит, здесь можно возводить и жильё, и коммерческие объекты.Раньше площадка числилась в зоне медучреждений, и под неё даже хотели построить многоэтажный диагностический центр. Застройщик подавал заявку, чтобы утвердить для этого места особую подзону под высотное здание, но в апреле прошлого года городская комиссия по правилам застройки наотрез отказала. Однако уже в марте этого года участок переквалифицировали в другую категорию — теперь он в зоне Ц-1, которая как раз подходит для офисных и деловых объектов.Специалисты «Квадратного метра» предполагают, что здесь всё-таки появится офисное здание. Точных планов пока никто не знает. Мероприятие для возрастной категории 18+