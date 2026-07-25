Возрастное ограничение 18+
В крупной екатеринбургской компании по доставке воды решили перенести колл-центр после атаки на WВ
И призвали своих клиентов пока пользоваться для заказов сайтом и приложением, а не звонками в колл-центр.
Фото: Вечерние ведомости
Колл-центр компании по производству питьевой воды «Новокурьинская» расположен по соседству с логистическим центром Wildberries на юге Екатеринбурга, и накануне его сотрудников пришлось эвакуировать в связи с атакой БПЛА, рассказал основатель компании по доставке воды Константин Патрушев.
Сам логистический центр Wildberrries, напомним, не пострадал, обломки беспилотника упали на стоянке — в пресс-службе RWB заявили о возобновлении работы склада около 16 часов 25 июля.
Возобновил работу и колл-центр «Новокурьинской», но частично — как рассказал Константин Патрушев, сотрудники сильно напуганы, поэтому колл-центр переведут на другой адрес. Однако на это потребуется несколько дней, а пока клиентов просят отдать предпочтение для заказов сайту и приложению компании.
«В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья наших сотрудников работа компании была временно приостановлена, а персонал незамедлительно эвакуирован из здания. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Для нас, как и всегда, приоритетом остаются жизнь и здоровье людей»,
— рассказали в компании.
Сам логистический центр Wildberrries, напомним, не пострадал, обломки беспилотника упали на стоянке — в пресс-службе RWB заявили о возобновлении работы склада около 16 часов 25 июля.
Возобновил работу и колл-центр «Новокурьинской», но частично — как рассказал Константин Патрушев, сотрудники сильно напуганы, поэтому колл-центр переведут на другой адрес. Однако на это потребуется несколько дней, а пока клиентов просят отдать предпочтение для заказов сайту и приложению компании.
«То минимальное количество людей, которое мы выводим, не справятся [c традиционным для понедельника количеством заказов]. Поэтому мы просим заказывать через мобильное приложение или сайт. Мы завтра начнём переносить кол-центр в другое место, но на это уйдёт пара дней»,Мероприятие для возрастной категории 18+
— рассказал Патрушев.
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