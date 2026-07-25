В крупной екатеринбургской компании по доставке воды решили перенести колл-центр после атаки на WВ

— рассказали в компании.

«В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья наших сотрудников работа компании была временно приостановлена, а персонал незамедлительно эвакуирован из здания. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Для нас, как и всегда, приоритетом остаются жизнь и здоровье людей»,