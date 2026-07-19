Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие три часа ожидаются сильные дожди и грозы. О непогоде предупредило региональное МЧС.
В случае ЧП, напомним, необходимо звонить в экстренные службы по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Грозы, град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются сегодня, 25 июля, местами в Свердловской области в ближайшие три часа»,
– говорится в сообщении ведомства.
В случае ЧП, напомним, необходимо звонить в экстренные службы по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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