Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение





– говорится в сообщении ведомства. «Грозы, град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются сегодня, 25 июля, местами в Свердловской области в ближайшие три часа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в ближайшие три часа ожидаются сильные дожди и грозы. О непогоде предупредило региональное МЧС.В случае ЧП, напомним, необходимо звонить в экстренные службы по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+