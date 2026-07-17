В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 25 июля, в екатеринбургском Парке Маяковского отметят сразу два праздника. Первый — день рождения пролетарского поэта, второй — день рождения самого парка, носящего его имя.К сдвоенному празднику организаторы подготовили насыщенную программу, которая растянется на весь день. Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского в субботу ждут концерты, спектакли, лекции, мастер-классы и даже шахматные турниры.Основные события развернутся на нескольких площадках. В лесной части парка днём покажут детский спектакль в стихах, а позже проведут лекторий по фотографии и поэтические встречи от творческого объединения ЧТЦ — там всем желающим предложат написать собственную «пояснительную записку» в стихах. А с 18.00 на главной сцене стартует большой музыкальный вечер: откроют его группой «синдром главного героя», затем эстафету подхватит инди-поп-коллектив Terelya, а завершит программу пост-панк-группа «Сова».Не обойдётся без кино: в рамках проекта «Кинолето УБРиР» с полудня начнут крутить мультфильмы «Союзмультфильма», короткометражки с фестиваля «Кинопроба», а также организуют киноквиз и показ советской классики. Для любителей рукоделия и обмена во второй половине дня на Аллее Маяковского развернутся творческие мастер-классы от семейной школы «Самоцвет» и других партнёров, а также своп книг и растений. Рядом, в Саду камней, любители интеллектуальных игр смогут сыграть в шахматы, а на Ретро-аллее и Вкусной улице заработает «Урал-маркет» с изделиями местных ремесленников.Отдельного внимания заслуживают экскурсии: от главной арки парка гиды будут отправлять группы по разным маршрутам, и каждый покажет знакомое место по-своему. Кроме того, у памятника Маяковскому покажут спектакль-променад «Сплошное сердце», а рядом откроют атмосферное «Кафе Лиля Брик» — там можно будет ненадолго остановиться и мысленно перенестись в эпоху Серебряного века.Вход на все мероприятия в день рождения Маяковского — памятника и парка — свободный. Мероприятие для возрастной категории 18+