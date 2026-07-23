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В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина

09.33 Суббота, 25 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Каменске-Уральском во время сплава по реке Исеть утонул мужчина. Он плыл на лодке вместе с туристической группой, но в какой-то момент судно опрокинулось.

Как рассказали Вечерним ведомостям в СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла днём 22 июля.

«По имеющимся сведениям, в сплаве участвовала группа туристов, которые двигались по реке Исети на пяти лодках. На одном из порогов реки произошло опрокидывание плавательных средств. Находившийся предварительно без спасательного жилета мужчина ушёл под воду»,

– сообщили в СК.


Тело нашли спустя два дня – 24 июля – в районе лодочной станции. Признаков криминальной смерти нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена экспертиза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:33 В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина
08:30 В Реже предпринимателя осудили за ущерб РЖД от майнинг-фермы
00:20 Инспектор ДПС спас тонущую девочку в Свердловской области
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18:49 «Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге
18:39 На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге
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16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
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