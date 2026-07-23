Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском во время сплава по реке Исеть утонул мужчина. Он плыл на лодке вместе с туристической группой, но в какой-то момент судно опрокинулось.
Как рассказали Вечерним ведомостям в СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла днём 22 июля.
Тело нашли спустя два дня – 24 июля – в районе лодочной станции. Признаков криминальной смерти нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена экспертиза. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла днём 22 июля.
«По имеющимся сведениям, в сплаве участвовала группа туристов, которые двигались по реке Исети на пяти лодках. На одном из порогов реки произошло опрокидывание плавательных средств. Находившийся предварительно без спасательного жилета мужчина ушёл под воду»,
– сообщили в СК.
Тело нашли спустя два дня – 24 июля – в районе лодочной станции. Признаков криминальной смерти нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена экспертиза. Мероприятие для возрастной категории 18+
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