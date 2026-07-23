В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина





– сообщили в СК. «По имеющимся сведениям, в сплаве участвовала группа туристов, которые двигались по реке Исети на пяти лодках. На одном из порогов реки произошло опрокидывание плавательных средств. Находившийся предварительно без спасательного жилета мужчина ушёл под воду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском во время сплава по реке Исеть утонул мужчина. Он плыл на лодке вместе с туристической группой, но в какой-то момент судно опрокинулось.Как рассказали Вечерним ведомостям в СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла днём 22 июля.Тело нашли спустя два дня – 24 июля – в районе лодочной станции. Признаков криминальной смерти нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена экспертиза. Мероприятие для возрастной категории 18+