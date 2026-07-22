Футбольный клуб «Урал» не смог обыграть слабейшую команду чемпионата ФНЛ

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче третьего тура Первой лиги. Встреча, состоявшаяся 26 июля на «Рощино-Арене» в Ленинградской области, завершилась без забитых мячей — 0:0.Перед матчем «Ленинградец» занимал последнее место в чемпионате. В двух стартовых турах команда потерпела поражения от «Уфы» и «Шинника» с общим счётом 0:5, не забив ни одного мяча. В игре с «Уралом» клуб из Ленинградской области набрал своё первое очко в сезоне.Главный тренер «Урала» Сергей Юран признал, что его команда неудачно провела начало встречи. По его словам, на футболистах мог сказаться поздний вылет: команда добралась до гостиницы только в половине третьего ночи. Кроме того, уральцам пришлось адаптироваться к искусственному полю.«Первый тайм, скажем так, чуть провалили. Во втором тайме игра понравилась. Были моменты — нужно было просто забивать. В целом, скажем так, потеряли два очка», — прокомментировал результат Сергей Юран.После трёх матчей «Урал» набрал четыре очка и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В стартовом туре екатеринбуржцы уступили московскому «Торпедо» со счётом 0:1, а затем разгромили красноярский «Енисей» — 3:0. Мероприятие для возрастной категории 18+