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Про «обласканный» Дом Сяно и забытые памятники архитектуры Екатеринбурга. Колонка главреда

19.39 Воскресенье, 22 января 2023
Колонка редактора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заметил, что у знакомого многим екатеринбуржцам памятника архитектуры – Дома доктора Сяно на Карла Либкнехта, 2 – меняют крышу. Насколько я помню, крышу у этого здания ремонтировали (а возможно, и меняли) относительно недавно – не далее как к саммиту ШОС-2009. И вот меняют опять.

Это я к чему – на прошлой неделе во время дебатов на тему исторического наследия на радио «КП-Екатеринбург» я услышал от своих оппонентов, что примерно две трети зданий-памятников архитектуры в Екатеринбурге принадлежат государству или муниципалитету. Не проверял эту информацию, но думаю, что она близка к правде. И в то время как одни объекты культурного наследия стоят без ремонта и разваливаются, другие ремонтируют и реставрируют раз в каждые 10-15 лет (а то и чаще).


Дом Сяно в январе 2023 года. Фото: Владислав Постников



Дом Сяно в октябре 2010 года. Фото: Владислав Постников


Дому Сяно «повезло» – он не только находится гостевом маршруте, но и готовится, судя по сообщениям СМИ, принять у себя отделение Международного Демидовского фонда (этот фонд создан и в Москве, его президентом является экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель), под это дело даже секс-шоп из здания выселили (видимо, посчитав, что фонду соседствовать с таким магазином будет несолидно). Кроме того, помещения дома Сяно «любезно» освободило в 2022 году, переехав на Большакова, 105, Управление госохраны объектов культурного наследия. Вероятно, они тоже отойдут Международному Демидовскому фонду (не путать с Екатеринбургским общественным научным Демидовским фондом, возглавляемым Евгением Куйвашевым). Надеюсь, хоть детскую художественную школу №1 из дома не выселят.

Если у Международного Демидовского фонда есть средства на реставрацию (по всей видимости, работы оплачивает сам фонд – по крайней мере аукциона на их выполнение на сайте госзакупок я не нашёл, хотя сам проект разрабатывался за бюджетный счёт – за 2,9 млн рублей), почему бы ему было не взять пустующее здание, действительно требующее ремонта, приведя тем самым в порядок и вдохнув жизнь в один из многочисленных находящихся в запустении памятников? За потенциальными претендентами далеко ходить не надо – чуть ниже по той же улице Малышева уже 13 лет стоит полузаброшенной после пожара усадьба товарищества Печёнкин и Ко, в которой почти все площади находятся в государственной собственности. Но нет, они лучше второй раз за 13 лет поменяют крышу в Доме Сяно.


Усадьба товарищества «Печёнкин и Ко» стоит полузаброшенной уже более 12 лет. Фото: Владислав Постников


Дом Сяно в этом плане не единственный пример. На проспекте Ленина есть несколько зданий-памятников, которые в течение 10 лет реставрировали дважды – к саммиту ШОС-2009 и к чемпионату мира по футболу-2018. Регулярно реставрируют здание городской администрации, которое тоже внесено в реестр объектов культурного наследия. Причём не только реставрируют, но и находят в бюджете средства на другие способы подчеркнуть его архитектурный облик – 107 миллионов рублей в этом году потратят на новую архитектурную подсветку. Сколько можно было бы небольших двухэтажных особняков с осыпавшимися фасадами на эти средства отреставрировать? Думаю, как минимум пару-тройку. Что уже было бы плюсом для облика города (многие ли горожане считают, что с нынешней архитектурной подсветкой мэрии что-то не так?).

Из зданий, которые в течение небольшого периода реставрировались дважды, можно вспомнить ещё особняк мещанки Блиновой на Вайнера, 38. Он был отреставрирован в 2012 году, и затем ещё раз в 2022-м.


Особняк мещанки Блиновой после реставрации 2012-го и 2022-го года. Фото: Владислав Постников


Кстати, раз уж взялись реставрировать Дом Сяно, может, в исторический вид здание приведут?

На дореволюционных фотографиях видно, что крыша дома Сяно имела шахматную раскраску. Также у здания был красивый угловой балкон и козырьки в стиле модерн над дверьми, некоторые из них были утрачены. Не нашёл в открытом доступе проекта, по которому выполняют работы, но предположу, что ничего из этого не сделают.


Дом Сяно после постройки в 1910 году.


История дома доктора Сяно



Раз уж зашла речь об этом здании, расскажу, как человек, увлекающийся краеведением, немного об истории его первого владельца и строителя – у доктора Исаака Абрамовича Сяно была весьма непростая судьба. Он родился в 1871 году на Кавказе, учился в Астрахани, Казани и даже в австрийской Вене, но работать остался в итоге на далёком и не самом развитом по тем временам Урале.

В 1903 году в Вене он познакомился со своей будущей супругой Марией Исааковной Грановой, которая приехала туда обучаться музыке из всем известного нынче города Бахмута (опять, как и в случае с екатеринбургскими старообрядцами, история нашего города оказалась переплетена с Австрией и Украиной). По возвращению в Российскую империю они поженились в Екатеринбурге.

Большой полукаменный дом акушер-гинеколог Исаак Сяно построил в 1910 году. С семьёй он проживал на втором, деревянном этаже, а первый, каменный, сдавал в аренду. В этом же здании расположилась и больница, в которой Сяно принимал своих пациентов. Главным арендатором первого «торгового» этажа был Рихард-Арвид Штроль – основатель автомобильного движения на Урале, предприниматель, который торговал широким ассортиментом товаров – начиная от презервативов и норвежских свитеров, и заканчивая мотоциклами и автомобилями. Поэтому открытие в 1996 году в здании секс-шопа «Казанова» можно в какой-то мере считать восстановлением исторической справедливостью – ведь средства контрацепции в здании продавали ещё в 1910-х.


Магазин Риахарда-Арвида Штроля находился на одном из самых оживлённых перекрёстков дореволюционного Екатеринбурга


После Октябрьской революции советские власти национализировали дом Сяно, превратив его в коммуналку. В ряде источников указано, что во время проживания в Екатеринбурге семьи Николая II в 1918 году медицинскую помощь её членам оказывал Исаак Сяно – он тогда считался лучшим специалистом по детским и женским болезням в городе. В знак благодарности за оказанную заботу через доктора Боткина жене Исаака Сяно Марии была передана шаль императрицы.

Несмотря на такой бэкграунд, Сяно остался жить в Екатеринбурге при советской власти – сначала заведовал Верх-Исетским госпиталем, затем работал в медсанчасти Пермской железной дороги, в Екатеринбургском повивально-гинекологическом институте. Потом поработал в других уральских городах – в бальнеологическом и климатическом курорте «Курьи» под Сухим Логом, в поликлинике РОККа и центральной поликлинике горздравотдела в Челябинске.

В 1924 году снова вернулся в Екатеринбург, вскоре переименованный в Свердловск, став заведующим акушерско-гинекологическим отделением Свердловской железнодорожной больницы. Эту должность он занимал до 1932 года, пока не переехал в Сочи, где работал в санаториях «Донбасс» и «Центросоюз», а также в Доме отдыха Наркомпищепрома.

Про «обласканный» Дом Сяно и забытые памятники архитектуры Екатеринбурга. Колонка главреда

Супруги Мария Исааковна и Исаак Абрамович Сяно


В 1940 году вышел на пенсию, но через год, в возрасте 70 лет был вынужден эвакуироваться из Сочи из-за наступающих нацистских войск (еврею Сяно оставаться вблизи линии фронта было особенно опасно) в Свердловск. Таким образом, в очередной раз вернувшись в наш город. В Свердловске Сяно поселился вместе с сыном Виктором, также эвакуированным на Урал, но из Москвы. Умер Исаак Сяно в 1945 году. Его семья осталась жить в Екатеринбурге – сын Виктор Сяно тоже стал известным врачом, сразу после эвакуации он начал работать на станции переливания крови сначала врачом, затем заведующим отделением, а затем и заместителем директора станции. После защиты кандидатской диссертации в 1946 году («Экспериментальные и клинические наблюдения над сульфаниламидной терапией при гонорейной инфекции») был назначен заведующим кожным отделением, а затем – заместителем директора по научной работе Свердловского научно-исследовательского кожно-венерологического института. В 1956 году Виктор Сяно был избран доцентом кафедры кожных и венерических болезней, а в 1968 году, после защиты докторской диссертации («К учению о кольцевидной гранулеме»), возглавил кафедру СНИКВИ. Профессор Виктор Исаакович Сяно опубликовал 85 научных работ, под его руководством были защищены две докторские и шесть кандидатских диссертаций. Умер Виктор Сяно в январе 1991 года, похоронен вместе с отцом и матерью (умершей в 1963 году) на Широкореченском кладбище.

Такая вот богатая история у членов семьи доктора Сяно. Оказавшихся свидетелями и даже участниками многих ключевых событий истории нашего города и страны. Реставрация дома Сяно к 300-летию города в этом плане должна стать хорошим поводом для горожан вспомнить его выдающихся владельцев и заинтересоваться историческим наследие в целом. Но сколько ещё таких личностей в юбилейный для Екатеринбурга забыты. А ведь многие из них оставили свой след не только в архивах, но и в камне – и эти здания, в отличие от «обласканного» дома Сяно, стоят пустыми и постепенно разваливаются, а какие-то и вовсе определены под снос – как, например, необарочная усадьба купца Беленькова.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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