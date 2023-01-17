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Про «обласканный» Дом Сяно и забытые памятники архитектуры Екатеринбурга. Колонка главреда
Колонка редактора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заметил, что у знакомого многим екатеринбуржцам памятника архитектуры – Дома доктора Сяно на Карла Либкнехта, 2 – меняют крышу. Насколько я помню, крышу у этого здания ремонтировали (а возможно, и меняли) относительно недавно – не далее как к саммиту ШОС-2009. И вот меняют опять.
Это я к чему – на прошлой неделе во время дебатов на тему исторического наследия на радио «КП-Екатеринбург» я услышал от своих оппонентов, что примерно две трети зданий-памятников архитектуры в Екатеринбурге принадлежат государству или муниципалитету. Не проверял эту информацию, но думаю, что она близка к правде. И в то время как одни объекты культурного наследия стоят без ремонта и разваливаются, другие ремонтируют и реставрируют раз в каждые 10-15 лет (а то и чаще).
Дому Сяно «повезло» – он не только находится гостевом маршруте, но и готовится, судя по сообщениям СМИ, принять у себя отделение Международного Демидовского фонда (этот фонд создан и в Москве, его президентом является экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель), под это дело даже секс-шоп из здания выселили (видимо, посчитав, что фонду соседствовать с таким магазином будет несолидно). Кроме того, помещения дома Сяно «любезно» освободило в 2022 году, переехав на Большакова, 105, Управление госохраны объектов культурного наследия. Вероятно, они тоже отойдут Международному Демидовскому фонду (не путать с Екатеринбургским общественным научным Демидовским фондом, возглавляемым Евгением Куйвашевым). Надеюсь, хоть детскую художественную школу №1 из дома не выселят.
Если у Международного Демидовского фонда есть средства на реставрацию (по всей видимости, работы оплачивает сам фонд – по крайней мере аукциона на их выполнение на сайте госзакупок я не нашёл, хотя сам проект разрабатывался за бюджетный счёт – за 2,9 млн рублей), почему бы ему было не взять пустующее здание, действительно требующее ремонта, приведя тем самым в порядок и вдохнув жизнь в один из многочисленных находящихся в запустении памятников? За потенциальными претендентами далеко ходить не надо – чуть ниже по той же улице Малышева уже 13 лет стоит полузаброшенной после пожара усадьба товарищества Печёнкин и Ко, в которой почти все площади находятся в государственной собственности. Но нет, они лучше второй раз за 13 лет поменяют крышу в Доме Сяно.
Дом Сяно в этом плане не единственный пример. На проспекте Ленина есть несколько зданий-памятников, которые в течение 10 лет реставрировали дважды – к саммиту ШОС-2009 и к чемпионату мира по футболу-2018. Регулярно реставрируют здание городской администрации, которое тоже внесено в реестр объектов культурного наследия. Причём не только реставрируют, но и находят в бюджете средства на другие способы подчеркнуть его архитектурный облик – 107 миллионов рублей в этом году потратят на новую архитектурную подсветку. Сколько можно было бы небольших двухэтажных особняков с осыпавшимися фасадами на эти средства отреставрировать? Думаю, как минимум пару-тройку. Что уже было бы плюсом для облика города (многие ли горожане считают, что с нынешней архитектурной подсветкой мэрии что-то не так?).
Из зданий, которые в течение небольшого периода реставрировались дважды, можно вспомнить ещё особняк мещанки Блиновой на Вайнера, 38. Он был отреставрирован в 2012 году, и затем ещё раз в 2022-м.
Кстати, раз уж взялись реставрировать Дом Сяно, может, в исторический вид здание приведут?
На дореволюционных фотографиях видно, что крыша дома Сяно имела шахматную раскраску. Также у здания был красивый угловой балкон и козырьки в стиле модерн над дверьми, некоторые из них были утрачены. Не нашёл в открытом доступе проекта, по которому выполняют работы, но предположу, что ничего из этого не сделают.
Раз уж зашла речь об этом здании, расскажу, как человек, увлекающийся краеведением, немного об истории его первого владельца и строителя – у доктора Исаака Абрамовича Сяно была весьма непростая судьба. Он родился в 1871 году на Кавказе, учился в Астрахани, Казани и даже в австрийской Вене, но работать остался в итоге на далёком и не самом развитом по тем временам Урале.
В 1903 году в Вене он познакомился со своей будущей супругой Марией Исааковной Грановой, которая приехала туда обучаться музыке из всем известного нынче города Бахмута (опять, как и в случае с екатеринбургскими старообрядцами, история нашего города оказалась переплетена с Австрией и Украиной). По возвращению в Российскую империю они поженились в Екатеринбурге.
Большой полукаменный дом акушер-гинеколог Исаак Сяно построил в 1910 году. С семьёй он проживал на втором, деревянном этаже, а первый, каменный, сдавал в аренду. В этом же здании расположилась и больница, в которой Сяно принимал своих пациентов. Главным арендатором первого «торгового» этажа был Рихард-Арвид Штроль – основатель автомобильного движения на Урале, предприниматель, который торговал широким ассортиментом товаров – начиная от презервативов и норвежских свитеров, и заканчивая мотоциклами и автомобилями. Поэтому открытие в 1996 году в здании секс-шопа «Казанова» можно в какой-то мере считать восстановлением исторической справедливостью – ведь средства контрацепции в здании продавали ещё в 1910-х.
После Октябрьской революции советские власти национализировали дом Сяно, превратив его в коммуналку. В ряде источников указано, что во время проживания в Екатеринбурге семьи Николая II в 1918 году медицинскую помощь её членам оказывал Исаак Сяно – он тогда считался лучшим специалистом по детским и женским болезням в городе. В знак благодарности за оказанную заботу через доктора Боткина жене Исаака Сяно Марии была передана шаль императрицы.
Несмотря на такой бэкграунд, Сяно остался жить в Екатеринбурге при советской власти – сначала заведовал Верх-Исетским госпиталем, затем работал в медсанчасти Пермской железной дороги, в Екатеринбургском повивально-гинекологическом институте. Потом поработал в других уральских городах – в бальнеологическом и климатическом курорте «Курьи» под Сухим Логом, в поликлинике РОККа и центральной поликлинике горздравотдела в Челябинске.
В 1924 году снова вернулся в Екатеринбург, вскоре переименованный в Свердловск, став заведующим акушерско-гинекологическим отделением Свердловской железнодорожной больницы. Эту должность он занимал до 1932 года, пока не переехал в Сочи, где работал в санаториях «Донбасс» и «Центросоюз», а также в Доме отдыха Наркомпищепрома.
В 1940 году вышел на пенсию, но через год, в возрасте 70 лет был вынужден эвакуироваться из Сочи из-за наступающих нацистских войск (еврею Сяно оставаться вблизи линии фронта было особенно опасно) в Свердловск. Таким образом, в очередной раз вернувшись в наш город. В Свердловске Сяно поселился вместе с сыном Виктором, также эвакуированным на Урал, но из Москвы. Умер Исаак Сяно в 1945 году. Его семья осталась жить в Екатеринбурге – сын Виктор Сяно тоже стал известным врачом, сразу после эвакуации он начал работать на станции переливания крови сначала врачом, затем заведующим отделением, а затем и заместителем директора станции. После защиты кандидатской диссертации в 1946 году («Экспериментальные и клинические наблюдения над сульфаниламидной терапией при гонорейной инфекции») был назначен заведующим кожным отделением, а затем – заместителем директора по научной работе Свердловского научно-исследовательского кожно-венерологического института. В 1956 году Виктор Сяно был избран доцентом кафедры кожных и венерических болезней, а в 1968 году, после защиты докторской диссертации («К учению о кольцевидной гранулеме»), возглавил кафедру СНИКВИ. Профессор Виктор Исаакович Сяно опубликовал 85 научных работ, под его руководством были защищены две докторские и шесть кандидатских диссертаций. Умер Виктор Сяно в январе 1991 года, похоронен вместе с отцом и матерью (умершей в 1963 году) на Широкореченском кладбище.
Такая вот богатая история у членов семьи доктора Сяно. Оказавшихся свидетелями и даже участниками многих ключевых событий истории нашего города и страны. Реставрация дома Сяно к 300-летию города в этом плане должна стать хорошим поводом для горожан вспомнить его выдающихся владельцев и заинтересоваться историческим наследие в целом. Но сколько ещё таких личностей в юбилейный для Екатеринбурга забыты. А ведь многие из них оставили свой след не только в архивах, но и в камне – и эти здания, в отличие от «обласканного» дома Сяно, стоят пустыми и постепенно разваливаются, а какие-то и вовсе определены под снос – как, например, необарочная усадьба купца Беленькова.
Это я к чему – на прошлой неделе во время дебатов на тему исторического наследия на радио «КП-Екатеринбург» я услышал от своих оппонентов, что примерно две трети зданий-памятников архитектуры в Екатеринбурге принадлежат государству или муниципалитету. Не проверял эту информацию, но думаю, что она близка к правде. И в то время как одни объекты культурного наследия стоят без ремонта и разваливаются, другие ремонтируют и реставрируют раз в каждые 10-15 лет (а то и чаще).
Дом Сяно в январе 2023 года. Фото: Владислав Постников
Дом Сяно в октябре 2010 года. Фото: Владислав Постников
Дому Сяно «повезло» – он не только находится гостевом маршруте, но и готовится, судя по сообщениям СМИ, принять у себя отделение Международного Демидовского фонда (этот фонд создан и в Москве, его президентом является экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель), под это дело даже секс-шоп из здания выселили (видимо, посчитав, что фонду соседствовать с таким магазином будет несолидно). Кроме того, помещения дома Сяно «любезно» освободило в 2022 году, переехав на Большакова, 105, Управление госохраны объектов культурного наследия. Вероятно, они тоже отойдут Международному Демидовскому фонду (не путать с Екатеринбургским общественным научным Демидовским фондом, возглавляемым Евгением Куйвашевым). Надеюсь, хоть детскую художественную школу №1 из дома не выселят.
Если у Международного Демидовского фонда есть средства на реставрацию (по всей видимости, работы оплачивает сам фонд – по крайней мере аукциона на их выполнение на сайте госзакупок я не нашёл, хотя сам проект разрабатывался за бюджетный счёт – за 2,9 млн рублей), почему бы ему было не взять пустующее здание, действительно требующее ремонта, приведя тем самым в порядок и вдохнув жизнь в один из многочисленных находящихся в запустении памятников? За потенциальными претендентами далеко ходить не надо – чуть ниже по той же улице Малышева уже 13 лет стоит полузаброшенной после пожара усадьба товарищества Печёнкин и Ко, в которой почти все площади находятся в государственной собственности. Но нет, они лучше второй раз за 13 лет поменяют крышу в Доме Сяно.
Усадьба товарищества «Печёнкин и Ко» стоит полузаброшенной уже более 12 лет. Фото: Владислав Постников
Дом Сяно в этом плане не единственный пример. На проспекте Ленина есть несколько зданий-памятников, которые в течение 10 лет реставрировали дважды – к саммиту ШОС-2009 и к чемпионату мира по футболу-2018. Регулярно реставрируют здание городской администрации, которое тоже внесено в реестр объектов культурного наследия. Причём не только реставрируют, но и находят в бюджете средства на другие способы подчеркнуть его архитектурный облик – 107 миллионов рублей в этом году потратят на новую архитектурную подсветку. Сколько можно было бы небольших двухэтажных особняков с осыпавшимися фасадами на эти средства отреставрировать? Думаю, как минимум пару-тройку. Что уже было бы плюсом для облика города (многие ли горожане считают, что с нынешней архитектурной подсветкой мэрии что-то не так?).
Из зданий, которые в течение небольшого периода реставрировались дважды, можно вспомнить ещё особняк мещанки Блиновой на Вайнера, 38. Он был отреставрирован в 2012 году, и затем ещё раз в 2022-м.
Особняк мещанки Блиновой после реставрации 2012-го и 2022-го года. Фото: Владислав Постников
Кстати, раз уж взялись реставрировать Дом Сяно, может, в исторический вид здание приведут?
На дореволюционных фотографиях видно, что крыша дома Сяно имела шахматную раскраску. Также у здания был красивый угловой балкон и козырьки в стиле модерн над дверьми, некоторые из них были утрачены. Не нашёл в открытом доступе проекта, по которому выполняют работы, но предположу, что ничего из этого не сделают.
Дом Сяно после постройки в 1910 году.
История дома доктора Сяно
Раз уж зашла речь об этом здании, расскажу, как человек, увлекающийся краеведением, немного об истории его первого владельца и строителя – у доктора Исаака Абрамовича Сяно была весьма непростая судьба. Он родился в 1871 году на Кавказе, учился в Астрахани, Казани и даже в австрийской Вене, но работать остался в итоге на далёком и не самом развитом по тем временам Урале.
В 1903 году в Вене он познакомился со своей будущей супругой Марией Исааковной Грановой, которая приехала туда обучаться музыке из всем известного нынче города Бахмута (опять, как и в случае с екатеринбургскими старообрядцами, история нашего города оказалась переплетена с Австрией и Украиной). По возвращению в Российскую империю они поженились в Екатеринбурге.
Большой полукаменный дом акушер-гинеколог Исаак Сяно построил в 1910 году. С семьёй он проживал на втором, деревянном этаже, а первый, каменный, сдавал в аренду. В этом же здании расположилась и больница, в которой Сяно принимал своих пациентов. Главным арендатором первого «торгового» этажа был Рихард-Арвид Штроль – основатель автомобильного движения на Урале, предприниматель, который торговал широким ассортиментом товаров – начиная от презервативов и норвежских свитеров, и заканчивая мотоциклами и автомобилями. Поэтому открытие в 1996 году в здании секс-шопа «Казанова» можно в какой-то мере считать восстановлением исторической справедливостью – ведь средства контрацепции в здании продавали ещё в 1910-х.
Магазин Риахарда-Арвида Штроля находился на одном из самых оживлённых перекрёстков дореволюционного Екатеринбурга
После Октябрьской революции советские власти национализировали дом Сяно, превратив его в коммуналку. В ряде источников указано, что во время проживания в Екатеринбурге семьи Николая II в 1918 году медицинскую помощь её членам оказывал Исаак Сяно – он тогда считался лучшим специалистом по детским и женским болезням в городе. В знак благодарности за оказанную заботу через доктора Боткина жене Исаака Сяно Марии была передана шаль императрицы.
Несмотря на такой бэкграунд, Сяно остался жить в Екатеринбурге при советской власти – сначала заведовал Верх-Исетским госпиталем, затем работал в медсанчасти Пермской железной дороги, в Екатеринбургском повивально-гинекологическом институте. Потом поработал в других уральских городах – в бальнеологическом и климатическом курорте «Курьи» под Сухим Логом, в поликлинике РОККа и центральной поликлинике горздравотдела в Челябинске.
В 1924 году снова вернулся в Екатеринбург, вскоре переименованный в Свердловск, став заведующим акушерско-гинекологическим отделением Свердловской железнодорожной больницы. Эту должность он занимал до 1932 года, пока не переехал в Сочи, где работал в санаториях «Донбасс» и «Центросоюз», а также в Доме отдыха Наркомпищепрома.
Супруги Мария Исааковна и Исаак Абрамович Сяно
В 1940 году вышел на пенсию, но через год, в возрасте 70 лет был вынужден эвакуироваться из Сочи из-за наступающих нацистских войск (еврею Сяно оставаться вблизи линии фронта было особенно опасно) в Свердловск. Таким образом, в очередной раз вернувшись в наш город. В Свердловске Сяно поселился вместе с сыном Виктором, также эвакуированным на Урал, но из Москвы. Умер Исаак Сяно в 1945 году. Его семья осталась жить в Екатеринбурге – сын Виктор Сяно тоже стал известным врачом, сразу после эвакуации он начал работать на станции переливания крови сначала врачом, затем заведующим отделением, а затем и заместителем директора станции. После защиты кандидатской диссертации в 1946 году («Экспериментальные и клинические наблюдения над сульфаниламидной терапией при гонорейной инфекции») был назначен заведующим кожным отделением, а затем – заместителем директора по научной работе Свердловского научно-исследовательского кожно-венерологического института. В 1956 году Виктор Сяно был избран доцентом кафедры кожных и венерических болезней, а в 1968 году, после защиты докторской диссертации («К учению о кольцевидной гранулеме»), возглавил кафедру СНИКВИ. Профессор Виктор Исаакович Сяно опубликовал 85 научных работ, под его руководством были защищены две докторские и шесть кандидатских диссертаций. Умер Виктор Сяно в январе 1991 года, похоронен вместе с отцом и матерью (умершей в 1963 году) на Широкореченском кладбище.
Такая вот богатая история у членов семьи доктора Сяно. Оказавшихся свидетелями и даже участниками многих ключевых событий истории нашего города и страны. Реставрация дома Сяно к 300-летию города в этом плане должна стать хорошим поводом для горожан вспомнить его выдающихся владельцев и заинтересоваться историческим наследие в целом. Но сколько ещё таких личностей в юбилейный для Екатеринбурга забыты. А ведь многие из них оставили свой след не только в архивах, но и в камне – и эти здания, в отличие от «обласканного» дома Сяно, стоят пустыми и постепенно разваливаются, а какие-то и вовсе определены под снос – как, например, необарочная усадьба купца Беленькова.
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