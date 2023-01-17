Про «обласканный» Дом Сяно и забытые памятники архитектуры Екатеринбурга. Колонка главреда

Дом Сяно в январе 2023 года. Фото: Владислав Постников

Дом Сяно в октябре 2010 года. Фото: Владислав Постников

Усадьба товарищества «Печёнкин и Ко» стоит полузаброшенной уже более 12 лет. Фото: Владислав Постников

Особняк мещанки Блиновой после реставрации 2012-го и 2022-го года. Фото: Владислав Постников

Дом Сяно после постройки в 1910 году.

История дома доктора Сяно

Магазин Риахарда-Арвида Штроля находился на одном из самых оживлённых перекрёстков дореволюционного Екатеринбурга

Супруги Мария Исааковна и Исаак Абрамович Сяно

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