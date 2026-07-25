В Свердловской области почти 79% подростков в колониях осуждены по террористическим статьям

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В исправительных учреждениях Свердловской области сейчас содержатся 57 подростков. Из них 45 осуждены за преступления террористического характера. Эти данные на заседании муниципальной антитеррористической комиссии озвучил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.По информации правоохранительных органов, в 2026 году отмечается рост числа террористических преступлений, совершенных подростками. Несовершеннолетние чаще всего оказываются вовлечены в противоправную деятельность из-за желания быстро заработать, а также под влиянием радикальных взглядов, расовой и национальной ненависти.По словам директора департамента образования администрации Екатеринбурга Елены Кириченко, в 167 школах города обучаются почти 204 тыс. детей. На различных видах профилактического учета состоят 1 070 школьников, что составляет около 0,5% от общего числа учащихся.В первом полугодии 2026 года специалисты выявили 25 школьников, подверженных влиянию идеологии терроризма и нацизма. С каждым проводят индивидуальную психолого-педагогическую работу, а также контролируют их занятость во время летних каникул. Кроме того, в образовательных организациях выявили случаи противоправного поведения экстремистской и террористической направленности. По каждому из них с детьми и их семьями проводят комплексную психолого-педагогическую работу.Еще одним направлением профилактики остается мониторинг активности школьников в социальных сетях. В мае АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» проанализировала 1 621 профиль учащихся, состоящих на учете или входящих в группу риска. По итогам проверки они выявили подростков, проявлявших интерес к деструктивному контенту. С ними организовали психолого-педагогическую работу. Мероприятие для возрастной категории 18+