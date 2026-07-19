Возрастное ограничение 18+
Жару до 38° и грозы прогнозируют в Свердловской области на новой неделе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие три дня сохранится жаркая погода. По прогнозу Уралгидрометцентра, с 27 по 29 июля температура воздуха днем составит 30–35°, а в отдельных районах поднимется до 36–38°.
В понедельник, 27 июля, дожди и грозы ожидаются на севере области. Ночью и утром возможен туман. Ночью температура составит 17–22°, днем 30–35°, местами до 38°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около 21°, днем до 34°.
Во вторник, 28 июля, ночью будет 17–22°, днем 30–35°, в отдельных районах до 38°. Местами пройдут дожди и грозы, возможны порывы ветра до 14 м/с. В Екатеринбурге ночью ожидается 21°, днем около 32°, возможны дождь и гроза.
В среду, 29 июля, температура ночью составит 16–21°, днем 28–33°, местами сохранится сильная жара до 38°. В отдельных районах пройдут дожди и грозы. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью будет около 20°, днем воздух прогреется до 29°.
Из-за жары третий день подряд для фур закрыты трассы в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и ХМАО.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В понедельник, 27 июля, дожди и грозы ожидаются на севере области. Ночью и утром возможен туман. Ночью температура составит 17–22°, днем 30–35°, местами до 38°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около 21°, днем до 34°.
Во вторник, 28 июля, ночью будет 17–22°, днем 30–35°, в отдельных районах до 38°. Местами пройдут дожди и грозы, возможны порывы ветра до 14 м/с. В Екатеринбурге ночью ожидается 21°, днем около 32°, возможны дождь и гроза.
В среду, 29 июля, температура ночью составит 16–21°, днем 28–33°, местами сохранится сильная жара до 38°. В отдельных районах пройдут дожди и грозы. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью будет около 20°, днем воздух прогреется до 29°.
Из-за жары третий день подряд для фур закрыты трассы в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и ХМАО.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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