Третий день подряд закрыты трассы для фур в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области третий день подряд действуют ограничения для движения фур. Причина — жара. Температура воздуха превышает 32°.Как сообщает ФКУ «Уралуправтодор», запрет действует с 10.00 до 22.00. Помимо Свердловской области, ограничения распространяются на федеральные автодороги в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и ХМАО.Синоптики «Уральского УГМС» предупреждают об аномальной жаре. С 26 по 29 июля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода до 36-38°. Мероприятие для возрастной категории 18+