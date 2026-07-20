Два подростка пострадали в ДТП под Кировградом





рассказали в областной УГИБДД. «Обоих доставили в городскую больницу Кировграда. Семнадцатилетний подросток после оказания необходимой помощи отпущен домой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром на шестом километре от трассы «Кировград — Верхний Тагил» в сторону посёлка Белоречка перевернулась Toyota Corolla.Известно, что за рулём был 21-летний парень. По предварительным данным, он разогнался слишком сильно и не справился с управлением: автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП пострадало двое пассажиров – юноши 16 и 17 лет.По словам водителя, он забрал подростков в Верхнем Тагиле и повёз в Новоуральск. Его водительский стаж всего 10 месяцев.Также в ходе беседы выяснилось, что подростки не были пристёгнуты. Из-за этого на водителя составили протокол по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). Кроме того, на него возбудили дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Мероприятие для возрастной категории 18+