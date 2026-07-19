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Волонтёры и полиция два дня искали потерявшуюся в лесу жительницу Свердловской области
Фото: ОМВД России «Полевской»
В Свердловской области волонтёры нашли жительницу села Полдневая, которая днём 23 июля вместе с мужем пошла за грибами и потерялась.
Как рассказали в ОМВД России «Полевской», её мужу удалось найти выход из леса, и ночью 23 июля он обратился в полицию. Его жену отправились искать 50 сотрудников полиции. Поиски продолжались и днём, и ночью. Специалисты использовали коптеры, предоставленные региональным главком МВД и администрацией Полевского. Также полицейским помогали волонтёры поискового отряда и охотники.
Обнаружить женщину удалось волонтёрам, также участвовавшим в поисках. Её нашли сегодня, 25 июля, ночью в 10 километрах от того места, где она вошла в лес. Она была в рыбацком домике. Сообщается, что женщине сразу же вызвали скорую, но медицинская помощь ей не потребовалась. Родственники забрали её домой. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в ОМВД России «Полевской», её мужу удалось найти выход из леса, и ночью 23 июля он обратился в полицию. Его жену отправились искать 50 сотрудников полиции. Поиски продолжались и днём, и ночью. Специалисты использовали коптеры, предоставленные региональным главком МВД и администрацией Полевского. Также полицейским помогали волонтёры поискового отряда и охотники.
Обнаружить женщину удалось волонтёрам, также участвовавшим в поисках. Её нашли сегодня, 25 июля, ночью в 10 километрах от того места, где она вошла в лес. Она была в рыбацком домике. Сообщается, что женщине сразу же вызвали скорую, но медицинская помощь ей не потребовалась. Родственники забрали её домой. Мероприятие для возрастной категории 18+
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