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Ещё один лишившийся хвоста кот попал в Екатеринбурге в ветклинику

20.28 Среда, 22 июля 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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У чёрного кота Нюса появился собрат по несчастью. Ещё одного горемычного кота нашли в Екатеринбурге без хвоста и в тяжёлом состоянии.

Попал Эмануил (так назвали пациента при приёме) в другую ветклинику, но у него диагностировали схожие проблемы. Только если Нюс лишился хвоста в неизвестно насколько далёком прошлом, то у этого бедолаги травма сравнительно свежая. Наоборот, подозрение на перелом лапы рентген не подтвердил, зато показал наличие позвонка в желудке Эмануила. Единственное объяснение, как он туда попал жуткое: от боли кот грызёт обрубок собственного хвоста, ещё больше утяжеляя своё состояние.

Сходство с медицинской историей Нюса проявилось и при сдаче анализов: критически низкий уровень красной крови и тромбоцитов. Это делает наркоз и любое оперативное вмешательство крайне рискованным, поэтому до того, как приступать к операции, ветврачи стабилизируют состояние кота.

Эмануил попал под опеку благотворительного фонда помощи животным «Клякса». Благодетели для всех больных и травмированных животных открыли сбор средств с просьбой финансово помочь в лечении и содержании кота.

Перевести деньги можно на карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 (Андрей Владимирович Б., директор фонда). Также доступны реквизиты для безналичного перевода: расчётный счёт 40701810700630000007 в банке ВТБ (ПАО), ИНН 6678106326, КПП 667801001.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
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13:55 За смерть человека водитель в Нижнем Тагиле получил условный срок
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11:35 В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку
11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
09:35 Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию
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