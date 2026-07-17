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Ещё один лишившийся хвоста кот попал в Екатеринбурге в ветклинику
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
У чёрного кота Нюса появился собрат по несчастью. Ещё одного горемычного кота нашли в Екатеринбурге без хвоста и в тяжёлом состоянии.
Попал Эмануил (так назвали пациента при приёме) в другую ветклинику, но у него диагностировали схожие проблемы. Только если Нюс лишился хвоста в неизвестно насколько далёком прошлом, то у этого бедолаги травма сравнительно свежая. Наоборот, подозрение на перелом лапы рентген не подтвердил, зато показал наличие позвонка в желудке Эмануила. Единственное объяснение, как он туда попал жуткое: от боли кот грызёт обрубок собственного хвоста, ещё больше утяжеляя своё состояние.
Сходство с медицинской историей Нюса проявилось и при сдаче анализов: критически низкий уровень красной крови и тромбоцитов. Это делает наркоз и любое оперативное вмешательство крайне рискованным, поэтому до того, как приступать к операции, ветврачи стабилизируют состояние кота.
Эмануил попал под опеку благотворительного фонда помощи животным «Клякса». Благодетели для всех больных и травмированных животных открыли сбор средств с просьбой финансово помочь в лечении и содержании кота.
Перевести деньги можно на карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 (Андрей Владимирович Б., директор фонда). Также доступны реквизиты для безналичного перевода: расчётный счёт 40701810700630000007 в банке ВТБ (ПАО), ИНН 6678106326, КПП 667801001. Мероприятие для возрастной категории 18+
Попал Эмануил (так назвали пациента при приёме) в другую ветклинику, но у него диагностировали схожие проблемы. Только если Нюс лишился хвоста в неизвестно насколько далёком прошлом, то у этого бедолаги травма сравнительно свежая. Наоборот, подозрение на перелом лапы рентген не подтвердил, зато показал наличие позвонка в желудке Эмануила. Единственное объяснение, как он туда попал жуткое: от боли кот грызёт обрубок собственного хвоста, ещё больше утяжеляя своё состояние.
Сходство с медицинской историей Нюса проявилось и при сдаче анализов: критически низкий уровень красной крови и тромбоцитов. Это делает наркоз и любое оперативное вмешательство крайне рискованным, поэтому до того, как приступать к операции, ветврачи стабилизируют состояние кота.
Эмануил попал под опеку благотворительного фонда помощи животным «Клякса». Благодетели для всех больных и травмированных животных открыли сбор средств с просьбой финансово помочь в лечении и содержании кота.
Перевести деньги можно на карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 (Андрей Владимирович Б., директор фонда). Также доступны реквизиты для безналичного перевода: расчётный счёт 40701810700630000007 в банке ВТБ (ПАО), ИНН 6678106326, КПП 667801001. Мероприятие для возрастной категории 18+
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