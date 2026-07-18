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Уральские зумеры готовы платить за автокредит в среднем 51 тысячу рублей в месяц

13.50 Среда, 22 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Четыре из пяти россиян в возрасте от 18 до 24 лет готовы рассмотреть покупку автомобиля в кредит. В Уральском федеральном округе комфортный ежемесячный платёж молодые покупатели оценили в среднем в 50,5 тысячи рублей, выяснили эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Авто».

Автомобиль остаётся актуальной целью для молодых жителей УрФО. Среди участников опроса 24% пока только задумываются о покупке машины, 15% собираются приступить к выбору в ближайшее время, а 6% уже ищут подходящую модель. Ещё 6% недавно приобрели автомобиль.

Главным условием при оформлении кредита 40% респондентов назвали комфортный для бюджета ежемесячный платёж. Для 26% важны прозрачные условия без скрытых платежей и дополнительных услуг, а 14% готовы взять кредит при возможности досрочного погашения без штрафов.

Чаще всего молодых покупателей останавливает высокая переплата — этот фактор назвали 43% опрошенных. Ещё 33% опасаются слишком большого ежемесячного платежа, 31% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, а 20% боятся не справиться с выплатами. Большой первоначальный взнос смущает 16% респондентов, нестабильный доход — 14%, непонятные условия договора — 13%.

Более половины опрошенных жителей УрФО — 53% — считают комфортным платёж от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Ещё 9% готовы платить от 50 до 75 тысяч рублей, 4% — от 75 до 100 тысяч, а 5% допускают платёж свыше 100 тысяч рублей.

При выборе условий финансирования молодые покупатели также стараются сократить первоначальный взнос. Для 30% приемлем взнос до 10% стоимости автомобиля, 17% готовы внести от 11% до 25%. Каждый четвёртый предпочёл бы приобрести машину без первоначального взноса.

«Сегодня кредит — востребованный финансовый инструмент на авторынке. В сегменте новых автомобилей его используют около 50% покупателей — участников исследования „Авито Авто“, причём 67% из них принимают это решение ещё до начала поиска машины. На вторичном рынке доля кредитов заметно ниже, ими пользуются около 22% респондентов», — рассказал представитель «Авито Авто».

Весной 2026 года платформа запустила целевой автокредит для покупки подержанных автомобилей у частных владельцев. Заявку можно оставить в карточке объявления, после чего выбрать предложение одного из банков-партнёров. После сделки продавец получает деньги напрямую от банка.

Онлайн-реклама влияет на интерес к покупке автомобиля у 61% молодых жителей УрФО. Для 11% она становится одним из ключевых факторов выбора, 25% учитывают рекламные сообщения вместе с другими параметрами, ещё 25% обращают на них внимание время от времени.

Наиболее эффективными рекламными площадками зумеры назвали сайты с объявлениями — их отметили 45% респондентов. Следом идут сайты автодилеров — 31%, телевидение — 26% и поисковые системы — 23%.

«Зумеры подходят к покупке автомобиля достаточно рационально. Молодые покупатели внимательно оценивают будущую финансовую нагрузку, сравнивают условия кредитования и стараются заранее понять, насколько покупка будет комфортна для их бюджета. Поэтому для брендов и дилеров важно не только рассказывать о самом автомобиле, но и понятно объяснять условия приобретения, делая предложение максимально прозрачным для аудитории», — отметил директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Яков Пейсахзон.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
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20:58 Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона
20:21 Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
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