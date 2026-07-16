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Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении жительницы Полевского. Женщина ранее была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью водительнице такси.
Инцидент произошёл в октябре 2025 года. Один из пассажиров забыл в машине сотовый телефон и договорился с водителем о возврате, пообещав в благодарность шоколадку. Забрать устройство он попросил свою знакомую.
Вечером таксистка приехала к дому, где высаживала ту компанию, но встреча вышла напряжённой. К машине вышла нетрезвая дама, и между женщинами сразу вспыхнул спор: водитель просила оплатить дополнительный вызов и поездку, а пассажирка настаивала, что её знакомый договаривался только на шоколадку. Когда разговор зашёл в тупик, незнакомка попыталась силой забрать телефон у таксистки, а когда не смогла это сделать, схватила лежавший между сиденьями фонарик и несколько раз ударила им таксистку по лицу.
Травмы оказались серьёзными: у потерпевшей остался шрам в межбровной области длиной 6 сантиметров. Экспертиза признала его неизгладимым и обезображивающим лицо, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Полевской суд в апреле приговорил Колосову к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима, а также взыскал с неё компенсацию морального вреда и расходы на лечение — всего около 268 тысяч рублей.
Осуждённая обжаловала приговор, и Свердловский областной суд пошёл на смягчение. Сегодня стало известно, что срок женщине сократили до трёх лет. В остальном решение осталось без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Инцидент произошёл в октябре 2025 года. Один из пассажиров забыл в машине сотовый телефон и договорился с водителем о возврате, пообещав в благодарность шоколадку. Забрать устройство он попросил свою знакомую.
Вечером таксистка приехала к дому, где высаживала ту компанию, но встреча вышла напряжённой. К машине вышла нетрезвая дама, и между женщинами сразу вспыхнул спор: водитель просила оплатить дополнительный вызов и поездку, а пассажирка настаивала, что её знакомый договаривался только на шоколадку. Когда разговор зашёл в тупик, незнакомка попыталась силой забрать телефон у таксистки, а когда не смогла это сделать, схватила лежавший между сиденьями фонарик и несколько раз ударила им таксистку по лицу.
Травмы оказались серьёзными: у потерпевшей остался шрам в межбровной области длиной 6 сантиметров. Экспертиза признала его неизгладимым и обезображивающим лицо, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Полевской суд в апреле приговорил Колосову к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима, а также взыскал с неё компенсацию морального вреда и расходы на лечение — всего около 268 тысяч рублей.
Осуждённая обжаловала приговор, и Свердловский областной суд пошёл на смягчение. Сегодня стало известно, что срок женщине сократили до трёх лет. В остальном решение осталось без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+
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