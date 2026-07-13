Подарок от мамы едва не стоил жизни двум серовским подросткам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Серове подарок родителя едва не обернулся трагедией для двоих шестнадцатилетних парней. Вчера, 21 июля, оба угодили в дорожно-транспортное происшествие.Вечером минувшего вторника на улице Короленко в Серове столкнулись внедорожник и мотоцикл, который мама купила сыну всего пару недель назад. Авария случилась без пяти восемь вечера у дома 14Б, когда 38-летняя женщина за рулём «Тойоты» поворачивала налево вне перекрёстка. Она не пропустила встречный мотоцикл «LITE 300». Удар оказался настолько сильным, что сейчас парень, находившийся за рулём байка, находится в реанимации Серовской городской больницы. Его ровесник-пассажир отделался ссадинами и после осмотра врачи отпустили его домой.Обоим мальчишкам всего по шестнадцать, и катались они, разумеется, без водительских прав. Более того, на пассажире даже не было шлема. Ему выписали штраф за нарушение правил. А когда юный гонщик выйдет из больницы (это явно будет не скоро), его ждёт судебное разбирательство — против него возбудили дела за езду без прав и за пренебрежение шлемом. На мать, подарившую мотоцикл, составили протокол за передачу управления несовершеннолетнему без прав. Кроме того, обоим законным представителям вменили ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Что касается женщины за рулём внедорожника, то областная Госавтоинспекция описывает её как водителя с 17-летним стажем, ни разу прежде на нарушении ПДД не попадавшуюся. Первое же нарушение привело к настолько серьёзным последствиям. Мероприятие для возрастной категории 18+