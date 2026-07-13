Возрастное ограничение 18+

Подарок от мамы едва не стоил жизни двум серовским подросткам

08.39 Среда, 22 июля 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Серове подарок родителя едва не обернулся трагедией для двоих шестнадцатилетних парней. Вчера, 21 июля, оба угодили в дорожно-транспортное происшествие.

Вечером минувшего вторника на улице Короленко в Серове столкнулись внедорожник и мотоцикл, который мама купила сыну всего пару недель назад. Авария случилась без пяти восемь вечера у дома 14Б, когда 38-летняя женщина за рулём «Тойоты» поворачивала налево вне перекрёстка. Она не пропустила встречный мотоцикл «LITE 300». Удар оказался настолько сильным, что сейчас парень, находившийся за рулём байка, находится в реанимации Серовской городской больницы. Его ровесник-пассажир отделался ссадинами и после осмотра врачи отпустили его домой.

Обоим мальчишкам всего по шестнадцать, и катались они, разумеется, без водительских прав. Более того, на пассажире даже не было шлема. Ему выписали штраф за нарушение правил. А когда юный гонщик выйдет из больницы (это явно будет не скоро), его ждёт судебное разбирательство — против него возбудили дела за езду без прав и за пренебрежение шлемом. На мать, подарившую мотоцикл, составили протокол за передачу управления несовершеннолетнему без прав. Кроме того, обоим законным представителям вменили ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Что касается женщины за рулём внедорожника, то областная Госавтоинспекция описывает её как водителя с 17-летним стажем, ни разу прежде на нарушении ПДД не попадавшуюся. Первое же нарушение привело к настолько серьёзным последствиям.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Горном Щите 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan
13 июля 2026
Полуторагодовалый ребёнок пострадал в ДТП в Екатеринбурге
21 июля 2026
В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей
18 июля 2026
В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
16 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:53 Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг
17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
15:26 На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
14:19 О лесных тропах расскажут на кофейном фестивале в Екатеринбурге
13:55 За смерть человека водитель в Нижнем Тагиле получил условный срок
13:50 Уральские зумеры готовы платить за автокредит в среднем 51 тысячу рублей в месяц
13:19 Инклюзивную лестницу начали строить в Сысерти для входа на «Лето на Заводе»
12:15 Улицу в Екатеринбурге на неделю перекроют из-за ремонта теплосетей
11:35 В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку
11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
09:35 Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию
09:22 «Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты
08:39 Подарок от мамы едва не стоил жизни двум серовским подросткам
22:09 Авито Работа поможет промышленным предприятиям решать кадровые задачи
21:27 Музей истории Екатеринбурга переехал административной своей частью
20:58 Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона
20:21 Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
19:28 Почти 25 тысяч «хвостиков» прокатились в уральских поездах за полгода
19:08 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»
18:47 Возле ТЮЗа в Екатеринбурге собираются отгрохать новое здание
17:17 На «Авито» запустили витрину социальных предпринимателей
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
17:53 Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг
17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
15:26 На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
14:19 О лесных тропах расскажут на кофейном фестивале в Екатеринбурге
13:55 За смерть человека водитель в Нижнем Тагиле получил условный срок
13:50 Уральские зумеры готовы платить за автокредит в среднем 51 тысячу рублей в месяц
13:19 Инклюзивную лестницу начали строить в Сысерти для входа на «Лето на Заводе»
12:15 Улицу в Екатеринбурге на неделю перекроют из-за ремонта теплосетей
11:35 В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку
11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
09:35 Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию
09:22 «Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты
08:39 Подарок от мамы едва не стоил жизни двум серовским подросткам
22:09 Авито Работа поможет промышленным предприятиям решать кадровые задачи
21:27 Музей истории Екатеринбурга переехал административной своей частью
20:58 Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона
20:21 Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
19:28 Почти 25 тысяч «хвостиков» прокатились в уральских поездах за полгода
19:08 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»
18:47 Возле ТЮЗа в Екатеринбурге собираются отгрохать новое здание
17:17 На «Авито» запустили витрину социальных предпринимателей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK