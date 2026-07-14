За смерть человека водитель в Нижнем Тагиле получил условный срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека.Трагедия случилась ещё 17 февраля этого года: около полудня мужчина за рулём «Saab» ехал в сторону Серова и не учёл ни дорожную обстановку, ни погодные условия. Когда возникла опасность, он просто не успел затормозить — машину занесло, выкинуло на правую обочину, и там она врезалась в стоявший «Volkswagen» и в находившуюся рядом женщину. В результате наезда 52-летняя пешеход получила тяжёлые травмы, и, хотя врачи боролись за её жизнь, в тот же день она скончалась в больнице.В суде после рассмотрения всех обстоятельств мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Наказание назначили довольно мягкое: два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, плюс запрет на управление транспортом на два с половиной года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск — осуждённый должен выплатить родственникам погибшей 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор пока не вступил в силу и у сторон есть 15 суток, чтобы обжаловать его в Свердловском областном суде. Мероприятие для возрастной категории 18+