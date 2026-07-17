Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело против супругов, которые воровали продукты в местном супермаркете. Пара действовала по простой схеме: на кассах самообслуживания сканировала и оплачивала лишь часть товаров, а остальное — от детского питания до корма для животных — просто клала в пакеты и выносила мимо касс. Такие походы в магазин продолжались около месяца, пока директор не сверила записи с камер наблюдения и не обратилась в полицию.Общая сумма недостачи оказалась сравнительно небольшой — чуть больше 6,4 тысячи рублей. В суде выяснилось, что воришки работают на местном градообразующем заводе, раньше с законом проблем не имели и вообще характеризуются положительно. Свою вину они признали полностью и сразу возместили магазину все до копейки. Учитывая это, администрация «Пятёрочки» заявила, что претензий к паре не имеет и не против прекратить дело.Судья пошёл навстречу: уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон. Но — и это важный нюанс — такое прекращение не считается реабилитирующим. В справке о судимости, которую выдают по запросам из МВД, факт совершения уголовно наказуемого деяния всё равно останется. И хотя формально судимости у супругов не будет, эта отметка может всплыть при попытке устроиться на работу в школы, детские сады, лагеря отдыха или в полицию. Более того, последствия могут затронуть даже их близких родственников, если те решат проходить проверку на благонадёжность. Мероприятие для возрастной категории 18+