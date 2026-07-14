На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижней Туре местная жительница пожаловалась в прокуратуру на полное отсутствие уличного освещения на улице Луговая. По данному обращению прокуратура инициировала проверку.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что свет здесь действительно не горит на всём протяжении улицы Луговая. При этом дорога относится к местным и закреплена за Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации Нижнетуринского округа.Прокуратура внесла представление главе муниципалитета, но поскольку проблему оперативно не решили, надзорное ведомство пошло дальше и подало иск в суд. Требование было простым: обязать администрацию округа установить стационарное освещение на всей улице Луговая.Нижнетуринский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск в полном объёме. Теперь муниципальным властям предстоит вплотную заняться организацией фонарей на этой дороге — безопасности пешеходов и водителей она явно не добавляет. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на особый контроль, так что спустить дело на тормозах у чиновников вряд ли получится. Мероприятие для возрастной категории 18+