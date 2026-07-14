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На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
Иллюстрация: AI
В Нижней Туре местная жительница пожаловалась в прокуратуру на полное отсутствие уличного освещения на улице Луговая. По данному обращению прокуратура инициировала проверку.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что свет здесь действительно не горит на всём протяжении улицы Луговая. При этом дорога относится к местным и закреплена за Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации Нижнетуринского округа.
Прокуратура внесла представление главе муниципалитета, но поскольку проблему оперативно не решили, надзорное ведомство пошло дальше и подало иск в суд. Требование было простым: обязать администрацию округа установить стационарное освещение на всей улице Луговая.
Нижнетуринский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск в полном объёме. Теперь муниципальным властям предстоит вплотную заняться организацией фонарей на этой дороге — безопасности пешеходов и водителей она явно не добавляет. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на особый контроль, так что спустить дело на тормозах у чиновников вряд ли получится. Мероприятие для возрастной категории 18+
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что свет здесь действительно не горит на всём протяжении улицы Луговая. При этом дорога относится к местным и закреплена за Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации Нижнетуринского округа.
Прокуратура внесла представление главе муниципалитета, но поскольку проблему оперативно не решили, надзорное ведомство пошло дальше и подало иск в суд. Требование было простым: обязать администрацию округа установить стационарное освещение на всей улице Луговая.
Нижнетуринский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск в полном объёме. Теперь муниципальным властям предстоит вплотную заняться организацией фонарей на этой дороге — безопасности пешеходов и водителей она явно не добавляет. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на особый контроль, так что спустить дело на тормозах у чиновников вряд ли получится. Мероприятие для возрастной категории 18+
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