Возрастное ограничение 18+
Чёрному коту Нюсу с Эльмаша срочно требуется донор крови
Фото: ветеринарная клиника «Доверие»
В екатеринбургской ветеринарной клинике «Доверие» продолжается борьба за здоровье чёрного кота Нюса. Напомним, его нашли с переломом таза на одной из улиц жилого района Эльмаш.
К сожалению, вирусы, найденные у Нюса, продолжают подтачивать ослабленный травмой организм. Последние — сегодняшние — анализы тревожат тем, что несмотря на лечение, показатели красной крови не только не улучшаются, но продолжают падать. Ветврачи «Доверия» поэтому приняли решение делать переливание крови.
Нюсу срочно требуется донор. Для этой роли подойдёт кот весом от 5 килограмм, без хронических вирусных инфекций (а иначе переливание крови не пойдёт Нюсу на пользу, а ещё больше подорвёт его состояние). Предложить своего питомца в качестве донора можно по тому же телефону, который был указан для сбора средств на операцию: +8 (912) 633-53-68. Ветклиника «Доверие» находится в Екатеринбурге на улице Первомайской, в здании №74. Мероприятие для возрастной категории 18+
К сожалению, вирусы, найденные у Нюса, продолжают подтачивать ослабленный травмой организм. Последние — сегодняшние — анализы тревожат тем, что несмотря на лечение, показатели красной крови не только не улучшаются, но продолжают падать. Ветврачи «Доверия» поэтому приняли решение делать переливание крови.
Нюсу срочно требуется донор. Для этой роли подойдёт кот весом от 5 килограмм, без хронических вирусных инфекций (а иначе переливание крови не пойдёт Нюсу на пользу, а ещё больше подорвёт его состояние). Предложить своего питомца в качестве донора можно по тому же телефону, который был указан для сбора средств на операцию: +8 (912) 633-53-68. Ветклиника «Доверие» находится в Екатеринбурге на улице Первомайской, в здании №74. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию