За сгоревшую в Екатеринбурге квартиру спросили с подрядчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дело о пожаре 2025 года разрешилось только теперь. В Свердловском областном суде окончательно решили, кто был виновен в том, что сгорела новая квартира жительницы Екатеринбурга.Пожар почти полуторагодовой давности произошёл на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга. В злополучную однокомнатную квартиру хозяйка въехала в сентябре 2024 года, а в первый же день года следующего оказалась на пепелище. В этот промежуток времени в квартире проводил работы подрядчик, который взялся проложить кабель, заменить электрощит и установить розетки. При этом индивидуальный предприниматель обязался сдать объект до 30 ноября, но и к январю работы не завершил.Как выяснилось в ходе проверки, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети — рабочие вывели силовой кабель для плиты и приставили к нему матрас, который и вспыхнул. Огнём и копотью уничтожило отделку, двери, полы, новую мебель и бытовую технику.Предприниматель от компенсации ущерба уклонялся, и женщине пришлось идти в суд. Железнодорожный районный суд встал на её сторону: договор с подрядчиком расторгли, а с самого ИП взыскали стоимость восстановительного ремонта, оплаченные по договору деньги, цену повреждённого имущества, расходы на аренду квартиры, коммунальные услуги, компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки. Общая сумма превысила 3,6 миллиона рублей.Ответчик попытался обжаловать решение, прося снизить неустойку и штраф, но сегодня стало известно, что Свердловский облсуд оставил приговор без изменений. Судьи подчеркнули: риск случайной гибели результата работы до её приёмки несёт исполнитель. Работы по замене электрооборудования выполнялись силами нанятых предпринимателем людей, чья квалификация так и не была подтверждена. К тому же квартира на момент пожара была полностью передана строительной бригаде, и попытки переложить вину на третьих лиц провалились.Решение суда уже вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+