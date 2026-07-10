Возрастное ограничение 18+
Запланированную на понедельник операцию екатеринбургскому коту Нюсу пришлось отложить
Фото: ветклиника «Доверие»
Вчера, 13 июля, планировалось сделать операцию коту Нюсу, которого с переломом таза подобрали на одной из улиц в Екатеринбурге. В выходные обнаружились дополнительные проблемы в его здоровье.
Ветеринарных врачей больше всего беспокоило малое количество лейкоцитов в анализах крови кота Нюса. При таких обстоятельствах делать операцию можно было бы только при наличии донора. И для «Доверия», что на улице Первомайской, это не большая загвоздка — с недавних пор ветклиника обзавелась свои «банком доноров», которых можно звать на помощь в тяжёлых случаях. Но сильно смущало, что данный показатель в анализах почти не менялся даже после капельниц и усиленного кормления. Тогда было решено провести более глубокое исследование его здоровья.
Увы, дополнительные исследования показали наличие двух вирусов в организме поломанного кота. Один — вирус кошачьего иммунодефицита, второй — вирус лейкемии. В связи с этим операцию пришлось отложить. Подобные вирусы не дадут коту пережить хирургическое вмешательство даже с переливанием крови.
Выход один — подавить найденные вирусы, нормализовать уровень лейкоцитов в крови Нюса и только после этого приступать к хирургии. Это не очень хорошо — кость за это время может начать неправильно срастаться, но лучше уж так, чем оперировать животное при почти отсутствующих шансах.
Собранные на операцию деньги пока уходят на борьбу с вирусами и проживание Нюса в стационаре. Поэтому, сбор средств не закрыт. Посильная финансовая помощь принимается на карту Сбербанка, привязанную к номеру +8 (912) 633-53-68 (необходима пометка «Для Нюса на операцию»). Мероприятие для возрастной категории 18+
Ветеринарных врачей больше всего беспокоило малое количество лейкоцитов в анализах крови кота Нюса. При таких обстоятельствах делать операцию можно было бы только при наличии донора. И для «Доверия», что на улице Первомайской, это не большая загвоздка — с недавних пор ветклиника обзавелась свои «банком доноров», которых можно звать на помощь в тяжёлых случаях. Но сильно смущало, что данный показатель в анализах почти не менялся даже после капельниц и усиленного кормления. Тогда было решено провести более глубокое исследование его здоровья.
Увы, дополнительные исследования показали наличие двух вирусов в организме поломанного кота. Один — вирус кошачьего иммунодефицита, второй — вирус лейкемии. В связи с этим операцию пришлось отложить. Подобные вирусы не дадут коту пережить хирургическое вмешательство даже с переливанием крови.
Выход один — подавить найденные вирусы, нормализовать уровень лейкоцитов в крови Нюса и только после этого приступать к хирургии. Это не очень хорошо — кость за это время может начать неправильно срастаться, но лучше уж так, чем оперировать животное при почти отсутствующих шансах.
Собранные на операцию деньги пока уходят на борьбу с вирусами и проживание Нюса в стационаре. Поэтому, сбор средств не закрыт. Посильная финансовая помощь принимается на карту Сбербанка, привязанную к номеру +8 (912) 633-53-68 (необходима пометка «Для Нюса на операцию»). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию