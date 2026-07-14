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В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе

19.52 Среда, 22 июля 2026
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.РФ
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Шесть дворовых территорий обещают до конца года привести в порядок в администрации Екатеринбурга. Работы по благоустройству одного из дворов идут полным ходом.

Двор, где в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство сегодня посетила целая делегация из мэрии, предводительствуемая заместителем главы Екатеринбурга Владимиром Гейко. Этот двор расположен в границах домов №67 по улице Уральской и №39 по улице Советской. На этой неделе подрядчик планирует приступить к устройству щебёночного основания, а затем возьмётся за проезды, тротуары, детскую площадку, парковку и, наконец, за озеленение территории. Работы, правда, идут с заминками — в первоначальные планы вмешалась непогодица.

Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, во время посещения указанного двора заммэра Гейко отметил, что подрядная организация рассчитывает закончить все работы к середине августа и что благоустройство идёт при активном участии самих собственников. Жители двух домов вместе с районной администрацией контролируют процесс.

Приводит городской портал и список адресов, где до конца года по программе «Формирование комфортной городской среды» должны пройти (а где-то уже идут) схожие работы. Это Коуровская, 17; Челюскинцев, 21 и 23; Уральская, 67 (совместно с Советской, 39); Амундсена, 72; Бажова, 134 и Декабристов, 16/18 «д».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:28 Ещё один лишившийся хвоста кот попал в Екатеринбурге в ветклинику
20:12 За сгоревшую в Екатеринбурге квартиру спросили с подрядчика
19:52 В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе
18:57 Двух человек из Артинского района будут принудительно лечить
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17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
15:26 На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
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11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
09:35 Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию
09:22 «Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты
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