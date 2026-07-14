В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Шесть дворовых территорий обещают до конца года привести в порядок в администрации Екатеринбурга. Работы по благоустройству одного из дворов идут полным ходом.Двор, где в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство сегодня посетила целая делегация из мэрии, предводительствуемая заместителем главы Екатеринбурга Владимиром Гейко. Этот двор расположен в границах домов №67 по улице Уральской и №39 по улице Советской. На этой неделе подрядчик планирует приступить к устройству щебёночного основания, а затем возьмётся за проезды, тротуары, детскую площадку, парковку и, наконец, за озеленение территории. Работы, правда, идут с заминками — в первоначальные планы вмешалась непогодица.Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, во время посещения указанного двора заммэра Гейко отметил, что подрядная организация рассчитывает закончить все работы к середине августа и что благоустройство идёт при активном участии самих собственников. Жители двух домов вместе с районной администрацией контролируют процесс.Приводит городской портал и список адресов, где до конца года по программе «Формирование комфортной городской среды» должны пройти (а где-то уже идут) схожие работы. Это Коуровская, 17; Челюскинцев, 21 и 23; Уральская, 67 (совместно с Советской, 39); Амундсена, 72; Бажова, 134 и Декабристов, 16/18 «д». Мероприятие для возрастной категории 18+