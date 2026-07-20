Возрастное ограничение 18+

Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами

11.09 Среда, 22 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Организаторы V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» объявили о старте приёма заявок в сценарную лабораторию. В юбилейном сезоне кураторами направления стали известные сценаристы и редакторы кинокомпании «СТВ» — Александр Архипов и Пётр Мордвинцев. Они будут работать с шестью отобранными участниками, помогая им доработать свои истории до полноценных сценариев.

«Для меня большая честь стать куратором сценарной лаборатории фестиваля «Одна шестая». Урал — моя родина, здесь я начинал свой путь в журналистике и кино. Я искренне верю, что именно на Урале рождаются уникальные, самобытные истории, способные заинтересовать зрителя по всей стране. Наша задача — помочь молодым авторам раскрыть эти истории, найти им правильную драматургическую форму и, в конечном счёте, донести до большой аудитории. То, что я делаю как сценарист, — это семейное кино, и я буду рад поделиться этим подходом с участниками лаборатории»,

— говорит драматург («Дембельский поезд») и сценарист («По щучьему велению», «Огниво», «Садко») Александр Архипов.


В этом году организаторы немного изменили правила: лаборатория принимает синопсисы именно короткометражных игровых фильмов, и такие проекты окажутся в центре внимания. При этом дополнительным плюсом станет, если в основе сценария лежат культурно-исторические факты, уральские легенды или события, а также если действие разворачивается на территории Большого Урала и раскрывает его самобытность. Также приветствуется, если задумка короткого метра потенциально может перерасти в полнометражную историю.

Приём заявок на официальном сайте фестиваля продлится до 10 августа. К конкурсу допускаются авторы старше 18 лет из России и стран Евразии, у которых в послужном списке не больше двух реализованных проектов. Чтобы подать заявку, нужно прислать синопсис, одну или несколько готовых сцен в сценарном формате и мотивационное письмо.

Всего в лабораторию отберут шесть человек, причём троим из них организаторы компенсируют проживание и дорогу. По итогам работы лучшие сценарные работы не просто отметят, а порекомендуют в большую «Сценарную лабораторию» Свердловской киностудии — это даёт авторам реальный шанс на дальнейшую поддержку и развитие проекта до производственной стадии.

Сам фестиваль «Одна шестая» пройдёт в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. Тема юбилейного года — «коллектив», а в программе, как обычно, запланированы сценарная и актёрская лаборатории для молодых кинематографистов. Подробности и ссылки на заявку уже опубликованы на сайте.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
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20:58 Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона
20:21 Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
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