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Двух человек из Артинского района будут принудительно лечить

18.57 Среда, 22 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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В Артинском районе Свердловской области были обнаружены двое человек, больных опасным недугом. При этом сами они не торопились отправиться в больницу на излечение и тем увеличивали риски распространения заразы.

Двое больных были установлены в ходе прокурорской проверки. Работники прокуратуры выяснили, что женщина 1986 года рождения и мужчина 1979 года рождения являются носителями туберкулёза, но упорно уклоняются от лечения. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием госпитализировать обоих в принудительном порядке, дабы устранить угрозу как для этой пары туберкулёзников, так и для окружающих.

Артинский районный суд полностью удовлетворил иски прокуратуры. Мужчину и женщину обязали пройти полный курс лечения в специализированной противотуберкулёзной организации. Исполнение судебных решений взято на строгий контроль, так что уклониться от терапии в этот раз не получится: местная прокуратура проследит, чтобы больные получили необходимую медицинскую помощь, а риск распространения инфекции в районе был сведён к минимуму.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
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11:35 В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку
11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
09:35 Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию
09:22 «Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты
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