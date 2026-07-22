Двух человек из Артинского района будут принудительно лечить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Артинском районе Свердловской области были обнаружены двое человек, больных опасным недугом. При этом сами они не торопились отправиться в больницу на излечение и тем увеличивали риски распространения заразы.Двое больных были установлены в ходе прокурорской проверки. Работники прокуратуры выяснили, что женщина 1986 года рождения и мужчина 1979 года рождения являются носителями туберкулёза, но упорно уклоняются от лечения. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием госпитализировать обоих в принудительном порядке, дабы устранить угрозу как для этой пары туберкулёзников, так и для окружающих.Артинский районный суд полностью удовлетворил иски прокуратуры. Мужчину и женщину обязали пройти полный курс лечения в специализированной противотуберкулёзной организации. Исполнение судебных решений взято на строгий контроль, так что уклониться от терапии в этот раз не получится: местная прокуратура проследит, чтобы больные получили необходимую медицинскую помощь, а риск распространения инфекции в районе был сведён к минимуму. Мероприятие для возрастной категории 18+