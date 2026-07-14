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Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона

20.58 Вторник, 21 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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История с покупкой кирпича для забора обернулась для одного екатеринбуржца долгими судебными разбирательствами. Но в итоге сегодня справедливость восторжествовала.

Ещё в апреле 2024 года мужчина приобрёл на Ревдинском кирпичном заводе партию товара почти на 180 тысяч рублей. Забор возвели летом, но радость от новой постройки длилась недолго. Вскоре пришло письмо от завода: в партии обнаружился скрытый брак. Продавец готов был вернуть деньги, и покупатель нанял специалистов, которые оценили стоимость переделки. Оказалось, что разобрать старый забор, заменить кирпичи и построить новый стоило более 1,3 миллиона рублей.

Завод стоимость кирпича вернул без промедлений, но вот остальные убытки компенсировать отказался, заявив, что раз дефекты за полгода не проявились, то и дальше всё будет в порядке. Тогда мужчина пошёл в суд. Но Железнодорожный районный суд Екатеринбурга его иск отклонил — и это был только первый акт этой драмы.

Покупатель не сдался и подал апелляцию, указав, что первая экспертиза изучала всего пять кирпичей из почти трёх тысяч, а визуальный осмотр нашёл больше сотни дефектных блоков. И он был прав: со временем под морозом трещины и сколы начали проявляться всё отчётливее.

Свердловский областной суд назначил повторную строительно-техническую экспертизу, и она поставила точку в споре. Экспертиза нашла 231 бракованный кирпич в кладке, что составило более 8 процентов всей партии. После этого Облсуд отменил решение первой инстанции и встал на сторону покупателя. Теперь завод должен выплатить больше двух миллионов рублей: сюда вошли убытки, неустойка, моральный вред, штраф и расходы на экспертизу. Правда, при этом суд обязал истца вернуть предприятию всю бракованную партию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:12 Число соискателей 45-64 лет, готовых к переезду ради работы, выросло на 75%
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15:20 «Вора в законе» будут судить в Свердловской области
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13:30 Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов
13:24 Во время непогоды в Заречном погиб человек
12:32 Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7,45 миллиона рублей
11:48 Свердловское МЧС заявило об улучшении паводковой ситуации
11:27 Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на вокзале Екатеринбурга
10:38 В Верхней Пышме из-за взятки оштрафовали мебельную фабрику
10:22 Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки
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