Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прокуратура Ленинского района проверила, как обслуживают два лифта в подземном переходе на улице Вайнера. Итоги проверки оказались печальными: подъёмники долго стояли без движения, а их обслуживание фактически не проводилось, хотя требования безопасности этого категорически не допускают.Речь идёт о лифтах в пешеходном тоннеле на участке улицы Вайнера от Малышева до Радищева. Неудовлетворённое их состоянием надзорное ведомство внесло представление руководителю МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которое отвечает за данный объект. Кроме того, против ответственного должностного лица возбудили административное дело за нарушение правил содержания лифтов.После вмешательства прокуратуры ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки вместе с лифтами: учреждение оперативно устранило все недочёты, и сейчас оба лифта работают в штатном режиме. Мероприятие для возрастной категории 18+