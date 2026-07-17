Возрастное ограничение 18+
Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
Фото: ветеринарная клиника «Доверие»
Радостные вести поступили из екатеринбургской ветеринарной клиники «Доверие», что на улице Первомайской. Там заметное улучшение состояния здоровья случилось с котом Нюсом.
Как уже писали «Вечерние Ведомости», красивого чёрного кота неравнодушные прохожие обнаружили в кустах на одной из эльмашевских улиц. Он не мог встать и жалобно мяукал. Принять его в качестве «Пациента» согласились в ветклинике «Доверие», где у кота обнаружился сложный перелом тазовых костей. Но когда Нюсу (как назвали котика) уже планировали делать операцию, выяснилось, что организм его ослаблен сразу двумя вирусами, влияющими на кровь и на иммунитет. Операцию пришлось отложить, а первым делом воевать с вирусами.
Медикаментозное лечение не помогло — показатели крови у измождённого кота не только не улучшались, но наоборот становились всё хуже. Тогда и было принято решение делать переливание крови. К счастью, среди прошлых пациентов «Доверия» нашлась кошечка с той же группой крови. И вчера, 20 июля, красавица Китти снова навестила ветклинику, чтобы поделиться кровушкой с поломанным эльмашевским котом.
Процедура оказала на Нюса такое животворное воздействие, что вчера он приободрился и начал со звериным аппетитом кушать, а сегодня — к изумлению всего персонала клиники — встал на все четыре лапы и даже прогулялся по клетке, хоть и прихрамывая.
На данный момент Нюсу делают рентген, чтобы проверить, не началось ли срастание костей и какое дальнейшее лечение ему требуется.
К слову, переливание крови для больных и ослабленных животных требуется довольно часто. Поэтому в ветклинике «Доверие» создают «банк доноров» — список контактов владельцев животных, которые в случае необходимости готовы привозить своих кошечек и собачек, чтобы помочь ставить на ноги других животных. Но важно понимать, что донором может стать не каждое животное. На эту роль годятся здоровые мурки, барсики и шарики, которые не являются носителями болезней, достаточно молоды и хорошо откормлены. Кошки должны весить не менее 5 килограмм, а собаки — в зависимости от породы. Если вы считаете, что ваш питомец готов стать донором, обратиться в клинику можно по телефону +7 912 633 5368 или по адресу «улица Первомайская, 74». Мероприятие для возрастной категории 18+
Как уже писали «Вечерние Ведомости», красивого чёрного кота неравнодушные прохожие обнаружили в кустах на одной из эльмашевских улиц. Он не мог встать и жалобно мяукал. Принять его в качестве «Пациента» согласились в ветклинике «Доверие», где у кота обнаружился сложный перелом тазовых костей. Но когда Нюсу (как назвали котика) уже планировали делать операцию, выяснилось, что организм его ослаблен сразу двумя вирусами, влияющими на кровь и на иммунитет. Операцию пришлось отложить, а первым делом воевать с вирусами.
Медикаментозное лечение не помогло — показатели крови у измождённого кота не только не улучшались, но наоборот становились всё хуже. Тогда и было принято решение делать переливание крови. К счастью, среди прошлых пациентов «Доверия» нашлась кошечка с той же группой крови. И вчера, 20 июля, красавица Китти снова навестила ветклинику, чтобы поделиться кровушкой с поломанным эльмашевским котом.
Переливание крови (гемотрансфузия) при анемии у кошек проводят с целью восполнить дефицит эритроцитов и повысить кислородную ёмкость крови, чтобы ткани получили достаточно кислорода. Это критически важно, потому что при тяжёлой анемии организм начинает страдать от гипоксии (кислородного голодания), что угрожает жизни питомца,
— пояснили в «Доверии».
— пояснили в «Доверии».
Процедура оказала на Нюса такое животворное воздействие, что вчера он приободрился и начал со звериным аппетитом кушать, а сегодня — к изумлению всего персонала клиники — встал на все четыре лапы и даже прогулялся по клетке, хоть и прихрамывая.
На данный момент Нюсу делают рентген, чтобы проверить, не началось ли срастание костей и какое дальнейшее лечение ему требуется.
К слову, переливание крови для больных и ослабленных животных требуется довольно часто. Поэтому в ветклинике «Доверие» создают «банк доноров» — список контактов владельцев животных, которые в случае необходимости готовы привозить своих кошечек и собачек, чтобы помочь ставить на ноги других животных. Но важно понимать, что донором может стать не каждое животное. На эту роль годятся здоровые мурки, барсики и шарики, которые не являются носителями болезней, достаточно молоды и хорошо откормлены. Кошки должны весить не менее 5 килограмм, а собаки — в зависимости от породы. Если вы считаете, что ваш питомец готов стать донором, обратиться в клинику можно по телефону +7 912 633 5368 или по адресу «улица Первомайская, 74». Мероприятие для возрастной категории 18+
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