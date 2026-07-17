Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови

Переливание крови (гемотрансфузия) при анемии у кошек проводят с целью восполнить дефицит эритроцитов и повысить кислородную ёмкость крови, чтобы ткани получили достаточно кислорода. Это критически важно, потому что при тяжёлой анемии организм начинает страдать от гипоксии (кислородного голодания), что угрожает жизни питомца,



— пояснили в «Доверии».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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