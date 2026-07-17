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Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови

20.21 Вторник, 21 июля 2026
Фото: ветеринарная клиника «Доверие»
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Радостные вести поступили из екатеринбургской ветеринарной клиники «Доверие», что на улице Первомайской. Там заметное улучшение состояния здоровья случилось с котом Нюсом.

Как уже писали «Вечерние Ведомости», красивого чёрного кота неравнодушные прохожие обнаружили в кустах на одной из эльмашевских улиц. Он не мог встать и жалобно мяукал. Принять его в качестве «Пациента» согласились в ветклинике «Доверие», где у кота обнаружился сложный перелом тазовых костей. Но когда Нюсу (как назвали котика) уже планировали делать операцию, выяснилось, что организм его ослаблен сразу двумя вирусами, влияющими на кровь и на иммунитет. Операцию пришлось отложить, а первым делом воевать с вирусами.

Медикаментозное лечение не помогло — показатели крови у измождённого кота не только не улучшались, но наоборот становились всё хуже. Тогда и было принято решение делать переливание крови. К счастью, среди прошлых пациентов «Доверия» нашлась кошечка с той же группой крови. И вчера, 20 июля, красавица Китти снова навестила ветклинику, чтобы поделиться кровушкой с поломанным эльмашевским котом.

Переливание крови (гемотрансфузия) при анемии у кошек проводят с целью восполнить дефицит эритроцитов и повысить кислородную ёмкость крови, чтобы ткани получили достаточно кислорода. Это критически важно, потому что при тяжёлой анемии организм начинает страдать от гипоксии (кислородного голодания), что угрожает жизни питомца,

— пояснили в «Доверии».


Процедура оказала на Нюса такое животворное воздействие, что вчера он приободрился и начал со звериным аппетитом кушать, а сегодня — к изумлению всего персонала клиники — встал на все четыре лапы и даже прогулялся по клетке, хоть и прихрамывая.

На данный момент Нюсу делают рентген, чтобы проверить, не началось ли срастание костей и какое дальнейшее лечение ему требуется.

К слову, переливание крови для больных и ослабленных животных требуется довольно часто. Поэтому в ветклинике «Доверие» создают «банк доноров» — список контактов владельцев животных, которые в случае необходимости готовы привозить своих кошечек и собачек, чтобы помочь ставить на ноги других животных. Но важно понимать, что донором может стать не каждое животное. На эту роль годятся здоровые мурки, барсики и шарики, которые не являются носителями болезней, достаточно молоды и хорошо откормлены. Кошки должны весить не менее 5 килограмм, а собаки — в зависимости от породы. Если вы считаете, что ваш питомец готов стать донором, обратиться в клинику можно по телефону +7 912 633 5368 или по адресу «улица Первомайская, 74».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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13:24 Во время непогоды в Заречном погиб человек
12:32 Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7,45 миллиона рублей
11:48 Свердловское МЧС заявило об улучшении паводковой ситуации
11:27 Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на вокзале Екатеринбурга
10:38 В Верхней Пышме из-за взятки оштрафовали мебельную фабрику
10:22 Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки
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