В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга появилось новое пространство для прогулок с собаками. Под эту площадку для выгула тявкающих питомцев выделили 1750 квадратных метров.При такой площади новая площадка стала рекордно большой в уральской столице. Она расположилась на перекрёстке проезда Теплоходный и проспекта Седова, на месте незаконной автостоянки.Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, территорию экс-автостоянки не просто огородили прочным забором, но и оборудовали для комфортного выгула и дрессировки четвероногих. Пространство разделили на две зоны: одну отдали под крупные породы, вторую — для мелких и средних. Для каждой установили соответствующие снаряды и тренажёры, а на входе сделали тамбур, чтобы собаки случайно не выбегали за пределы. Для владельцев же поставили скамейки под навесом, защищающим от осадков.Интернет-ресурс мэрии отмечает, что для Железнодорожного района это уже четвёртая площадка для выгула собак. Всего же по Екатеринбургу насчитывается 23 зоны выгула собак, находящиеся в муниципальной собственности. Мероприятие для возрастной категории 18+