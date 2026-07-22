Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
Фото: Анна Иванюк
В Железнодорожном районе Екатеринбурга появилось новое пространство для прогулок с собаками. Под эту площадку для выгула тявкающих питомцев выделили 1750 квадратных метров.
При такой площади новая площадка стала рекордно большой в уральской столице. Она расположилась на перекрёстке проезда Теплоходный и проспекта Седова, на месте незаконной автостоянки.
Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, территорию экс-автостоянки не просто огородили прочным забором, но и оборудовали для комфортного выгула и дрессировки четвероногих. Пространство разделили на две зоны: одну отдали под крупные породы, вторую — для мелких и средних. Для каждой установили соответствующие снаряды и тренажёры, а на входе сделали тамбур, чтобы собаки случайно не выбегали за пределы. Для владельцев же поставили скамейки под навесом, защищающим от осадков.
Интернет-ресурс мэрии отмечает, что для Железнодорожного района это уже четвёртая площадка для выгула собак. Всего же по Екатеринбургу насчитывается 23 зоны выгула собак, находящиеся в муниципальной собственности. Мероприятие для возрастной категории 18+
При такой площади новая площадка стала рекордно большой в уральской столице. Она расположилась на перекрёстке проезда Теплоходный и проспекта Седова, на месте незаконной автостоянки.
Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, территорию экс-автостоянки не просто огородили прочным забором, но и оборудовали для комфортного выгула и дрессировки четвероногих. Пространство разделили на две зоны: одну отдали под крупные породы, вторую — для мелких и средних. Для каждой установили соответствующие снаряды и тренажёры, а на входе сделали тамбур, чтобы собаки случайно не выбегали за пределы. Для владельцев же поставили скамейки под навесом, защищающим от осадков.
Интернет-ресурс мэрии отмечает, что для Железнодорожного района это уже четвёртая площадка для выгула собак. Всего же по Екатеринбургу насчитывается 23 зоны выгула собак, находящиеся в муниципальной собственности. Мероприятие для возрастной категории 18+
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