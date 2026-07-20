О лесных тропах расскажут на кофейном фестивале в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В рамках «Поп-ап лектория» на Уральском Кофейном Фестивале в субботу, 25 июля, состоится необычная встреча под названием «От чашки кофе — к лесной тропе: путь к себе». Спикером выступит Евгений Скворцов.За плечами Евгения Скворцова — два десятилетия работы с лесными маршрутами, километры обустроенных троп и такие масштабные проекты, как «Хранители троп Урала» и «Байкальский проект». Осуществляя эти проекты, он оборудовал вместе с волонтёрами множество в российских лесах, делая их более приятными, удобными и безопасными для прогулок.На субботней лекции поговорят о том, как 120 километров уральских лесов превращаются в настоящие места силы, куда хочется возвращаться снова и снова. Побеседуют и о Парковой тропе Екатеринбурга, и о том, как в двух шагах от дома можно найти тишину, перезагрузиться и почувствовать близость к себе.Организаторы называют эту встречу лекцией-медитацией — здесь не будет сухих цифр, а будет разговор о том, зачем нужны такие маршруты и какой вклад в их развитие может внести каждый желающий.Встреча начнётся в 17.40 по адресу улица Горького, 4а. Вход свободный. Мероприятие для возрастной категории 18+