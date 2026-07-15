Авито Работа поможет промышленным предприятиям решать кадровые задачи

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито Работа вошла в число экспертов второго сезона проекта «Промышленный наставник». Компания представит участникам аналитику рынка труда и практики привлечения, развития и удержания сотрудников. Приём заявок на участие уже открыт, сообщили в пресс-службе Авито.О старте нового сезона Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» объявил на выставке ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге. Презентация прошла во время сессии о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионах.Проект объединяет руководителей и собственников малых и средних промышленных предприятий с наставниками из крупных компаний и госкорпораций. Участникам помогают искать решения для развития бизнеса и обмениваться управленческим опытом.Первый сезон собрал более 300 участников, экспертов и наставников из 58 регионов России. В его рамках прошло свыше 100 вебинаров, деловых встреч, промышленных экскурсий и других мероприятий.Во втором сезоне основной акцент сделают на разборе реальных бизнес-кейсов. Среди ключевых тем — оптимизация производства, управление персоналом и финансами, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг и сбыт продукции. Участников ждут профильные группы, вебинары, экскурсии на предприятия и очные встречи в Москве и регионах.Региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина на презентации рассказала о ситуации на рынке труда и кадровых вызовах для промышленности.«47% от общего выпуска СПО приходится на подготовку рабочих кадров: специалистов по техническому обслуживанию, сварщиков, строителей и др. Тем не менее кадровый дефицит сохраняется. В Уральском федеральном округе особенно выросли заявки на техническое обслуживание и ремонт техники (+67% год к году), ЖКХ и городскую инфраструктуру (+61%), транспортное машиностроение (+35%)», — рассказала Елизавета Чурина.Авито Работа также участвует в совместных проектах с бизнесом и регионами, направленных на популяризацию рабочих профессий и привлечение сотрудников в промышленность.«Сегодня руководителю промышленного предприятия недостаточно быть сильным производственником. Современная промышленность требует компетенций в области управления людьми, стратегического развития, построения партнерств и внедрения новых подходов к организации производства. Именно поэтому второй сезон проекта "Промышленный наставник" станет ещё более практикоориентированным. Мы создаем пространство, где участники смогут не просто получить новые знания, а обменяться опытом с коллегами, найти решения для своих предприятий и сформировать профессиональные связи, которые будут работать и после завершения проекта», — отметил председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.Второй сезон стартует в сентябре и продлится до декабря. Его итоги подведут на мероприятии «Дни молодого промышленника», сообщила руководитель проекта Екатерина Попкова.Ранее Авито Работа и «Клуб молодых промышленников» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились совместно поддерживать соискателей и работодателей и повышать привлекательность карьеры в промышленности. Мероприятие для возрастной категории 18+