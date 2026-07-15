Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему директору МБУ «Городская служба автопарковок». Евгения Тиунова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.Как напоминает официальный телеграм-канал Свердловского областного суда, история эта тянулась больше трёх лет. С января 2022-го по апрель 2025-го чиновник провернул нехитрую, но доходную махинацию. Он заключил договор с одним предпринимателем на обслуживание муниципальных стоянок, но стоимость услуг в бумагах была заметно выше реальных затрат. А разницу — по пять тысяч рублей каждый месяц — бизнесмен отдавал Тиунову лично в руки наличкой. За всё время набежало 200 тысяч рублей, которыми экс-руководитель распорядился по своему усмотрению (при том, что деньги по документам шли на содержание автостоянки на улице Пирогова и должны были идти в пользу города).В суде защита пыталась добиться прекращения дела и назначения судебного штрафа. Но судья адвокатскую просьбу отклонил и рассмотрел дело по полной программе. В итоге Тиунову выписали штраф в 35 тысяч рублей, плюс с него взыскали всю сумму незаконно полученных средств.Приговор пока не вступил в силу — у сторон есть 15 суток, чтобы его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+