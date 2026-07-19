Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле открылось паллиативное отделение для детей с тяжёлыми заболеваниями
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Детской городской больнице Нижнего Тагила сегодня, 22 июля, приступило к работе специализированное паллиативное отделение на десять мест. Торжественное открытие провела заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Как уточняет интернет-ресурс Свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», в Горнозаводском округе насчитывается 183 ребёнка с паллиативным статусом. Это ребята с серьёзными, чаще всего врождёнными и генетическими патологиями, и главная цель нового отделения — облегчать их состояние.
Здание стационара, где развернули отделение, построили ещё в 1966 году. С прошлого года в нём проводили капитальный ремонт. Обновление затронуло приёмный покой, неврологию и физиотерапию, а также позволило организовать новые паллиативные койки. Всего на ремонт помещений и закупку оборудования из областного бюджета потратили больше 45 миллионов рублей.
Как отмечают в Минздраве, паллиативные койки уже работают в составе педиатрических отделений больниц Серова, Асбеста и Первоуральска. Теперь к этому списку присоединился и Нижний Тагил. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как уточняет интернет-ресурс Свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», в Горнозаводском округе насчитывается 183 ребёнка с паллиативным статусом. Это ребята с серьёзными, чаще всего врождёнными и генетическими патологиями, и главная цель нового отделения — облегчать их состояние.
«Раньше родители либо сами справлялись в домашних условиях с этой ситуацией при консультативной поддержке докторов, либо ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге. Теперь мы приближаем эту помощь к жителям территорий»,
— приводит слова Татьяны Савиновой ресурс.
— приводит слова Татьяны Савиновой ресурс.
Здание стационара, где развернули отделение, построили ещё в 1966 году. С прошлого года в нём проводили капитальный ремонт. Обновление затронуло приёмный покой, неврологию и физиотерапию, а также позволило организовать новые паллиативные койки. Всего на ремонт помещений и закупку оборудования из областного бюджета потратили больше 45 миллионов рублей.
Как отмечают в Минздраве, паллиативные койки уже работают в составе педиатрических отделений больниц Серова, Асбеста и Первоуральска. Теперь к этому списку присоединился и Нижний Тагил. Мероприятие для возрастной категории 18+
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