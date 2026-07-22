Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Зумеры чаще бумеров считают признаками успешной карьеры высокий доход, постоянное развитие и открытие собственного дела. Бумеры больше ценят стабильность, профессиональное признание и комфортную атмосферу в коллективе. Это показал опрос «Авито Работы» и «Авито Рекламы» среди более 7,5 тысячи работающих россиян.При выборе работодателя 37% бумеров обращают внимание на хороший коллектив и комфортную атмосферу. Среди зумеров этот показатель составил 27%. Стабильность компании и уверенность в завтрашнем дне важны для 33% представителей старшего поколения и 18% молодых сотрудников.Бумеры чаще ожидают уважительного отношения со стороны руководства — 26% против 20% среди зумеров.При этом молодые специалисты вдвое чаще хотят совмещать работу с учёбой, семьёй или другими делами — 14% против 7%. Зумеры чаще обращают внимание на наставничество и поддержку в начале карьеры — 9% против 1%, возможность освоить новую профессию — 6% против 2%, известность работодателя — 5% против 3% и наличие информации о компании на площадке по найму — 5% против 2%.Представления поколений о комфортной зарплате начинающего специалиста оказались схожими. Доход от 50 до 70 тысяч рублей назвали подходящим 27% зумеров и 31% бумеров. Зарплату от 30 до 50 тысяч рублей выбрали соответственно 19% и 18% опрошенных.В среднем зумеры считают комфортной стартовую зарплату в размере 75 792 рублей в месяц, а бумеры — 71 766 рублей.Главным показателем успешной карьеры для зумеров стал высокий доход — его назвали 49% молодых сотрудников. Для бумеров важнее стабильность и уверенность в будущем — такой ответ дали 47% представителей поколения.О собственном бизнесе мечтают 13% зумеров и 7% бумеров. При этом возможность заниматься любимым делом одинаково важна для обоих поколений — этот вариант выбрали по 30% участников опроса.Различаются и представления о хорошем руководителе. Зумеры чаще хотят видеть начальника, который справедливо распределяет нагрузку — 39%, создаёт комфортную атмосферу — 36% и готов выслушать сотрудников — 35%.Для бумеров важнее требовательность и профессионализм руководителя — этот вариант выбрали 38% представителей старшего поколения и 31% зумеров. Молодые сотрудники более чем вдвое чаще хотят видеть в начальнике наставника, который помогает развиваться, — 30% против 12%.«Интересно, что для молодых специалистов заметно важнее возможность постоянно развиваться (25% против 16% среди бумеров), а для старшего поколения — признание и уважение в профессии (27% против 15% зумеров). Меняется и восприятие роли руководителя: если сотрудники старшего поколения в первую очередь ожидали от него стабильности, поддержки и профессионализма, то молодые специалисты всё чаще воспринимают руководителя как партнёра по развитию — человека, который помогает раскрывать потенциал, даёт обратную связь и поддерживает профессиональный рост», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.На выбор работодателя у 57% жителей Уральского федерального округа влияет онлайн-реклама. Для 8% опрошенных она является одним из главных факторов, ещё 21% учитывают её наряду с другими критериями. Иногда обращают внимание на рекламные предложения 28% респондентов.Чаще всего главным фактором при выборе работодателя онлайн-рекламу называют зумеры — 15%.Релевантную рекламу вакансий на сайтах объявлений и маркетплейсах встречают 27% опрошенных. Среди зумеров этот показатель составляет 32%, среди миллениалов — 29%, среди бумеров — 22%.«Разные поколения используют площадки объявлений по-разному, но интерес к рекламе вакансий на них показывает схожую динамику и у зумеров, и у бумеров — по 32%. Люди заходят на такие сервисы с самыми разными задачами — купить, продать, снять жильё — и параллельно с этим встречают релевантные предложения по работе. Это делает площадки объявлений одним из естественных каналов, где реклама вакансий работает одинаково эффективно для разных возрастов», — прокомментировал директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Яков Пейсахзон. Мероприятие для возрастной категории 18+