Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина





сообщает Центральное МСУТ СК России. «Предварительно установлено, что днём вблизи станции Кольцово поездом № 2061 был смертельно травмирован мужчина»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В среду, 15 июля, недалеко от железнодорожной станции Кольцово под грузовой поезд попал мужчина. Он скончался.По данному факту организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Однако, по основной версии, мужчина проявил неосторожность, когда переходил через железнодорожные пути в запрещённом для этого месте.Мероприятие для возрастной категории 18+