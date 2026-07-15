В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мировой суд в Красноуральске вынес решения по двум административным делам. Наказание получили и продавец, и владелец торгового павильона «Татьяна» на улице 1 Мая.Всё началось с того, что в июне текущего года полицейские застали продавца за торговлей пивом несовершеннолетней девушке — та запросто купила банку «Жигулёвского», и никто не спросил у неё документы.В ходе разбирательства всплыли куда более серьёзные детали. Оказалось, что павильон вообще не имеет права продавать алкоголь — он предназначен только для продовольственных товаров, и никакой лицензии на спиртное у индивидуального предпринимателя нет. Когда полицейские осмотрели киоск, они обнаружили и изъяли целый склад: больше 320 единиц алкоголя, включая пиво разных марок в таре от 0,45 до полутора литров и 14 бутылок водки по 0,5 литра.В суде продавец подтвердила, что торговала спиртным по поручению работодателя, хотя знала, что так делать нельзя. И она, и предприниматель признали вину и раскаялись, так что суд учёл это как смягчающие обстоятельства. Кроме того, у продавца на иждивении есть несовершеннолетний ребёнок, и она помогала следствию. Отягчающих факторов не нашли, поэтому наказание назначили в пределах санкций.В итоге индивидуальный предприниматель получила штраф в 20 тысяч рублей за нарушение правил розничной продажи алкоголя. А продавца оштрафовали на 30 тысяч — за то, что продала пиво подростку. Вся же изъятая продукция, включая ту самую банку, отправится на уничтожение.Постановления пока не вступили в силу, и у сторон есть время на обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+