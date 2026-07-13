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Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг

17.53 Среда, 22 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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На Свердловскую область приходится 3,7% российского рынка креативных услуг на «Авито». По этому показателю регион занял шестое место в стране, следует из обзора, представленного платформой совместно с Единым центром креативной экономики.

Исследование «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация» представили на Российской креативной неделе. Оно основано на данных за первое полугодие 2026 года.

На десять крупнейших регионов приходится 75% объёма сделок в сфере креативных услуг на платформе. Лидируют Москва и Московская область с долей 31,3%. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают 13,2% рынка, Краснодарский край — 7,4%.

Далее следуют Татарстан — 4,8%, Ростовская область — 4,2% и Свердловская область — 3,7%. В десятку также вошли Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области, доля каждой из которых составляет от 2,4% до 2,6%.

Новые точки роста формируются в Сахалинской области, ЯНАО, Якутии, Камчатском крае и Амурской области. Местные компании активнее выходят в онлайн, занимаются брендингом и обновляют визуальные коммуникации. При этом предложение креативных услуг пока не успевает за спросом из-за нехватки специалистов.

«Электронные площадки стирают географические границы и дают возможность напрямую общаться с клиентом, легко тестируя новые идеи. Благодаря этому формируется новое поколение микропредпринимателей, которые работают легально, платят налоги и делают рынок более прозрачным. Успешные кейсы показывают, что такая цифровая инфраструктура помогает превращать разовые заказы в устойчивый бизнес, создавая условия для роста всей креативной экономики», — рассказал старший директор «Авито Услуг» Александр Куроптев.

Авторы обзора разделили креативные услуги на два направления. Первое включает веб-дизайн, копирайтинг и мультимедийные сервисы, второе — исполнительские искусства и организацию мероприятий.

Число активных исполнителей в цифровом секторе за первое полугодие выросло на 22,5%. В сфере «экономики впечатлений» их стало на 10,5% больше. Рост спроса здесь связан в том числе с интересом клиентов к авторским сценариям, интерактивным элементам и персонализированным решениям.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что креативный сектор растёт в четыре раза быстрее традиционных отраслей.

«По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц — примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестаёт быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода», — сообщила Марина Монгуш.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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13:19 Инклюзивную лестницу начали строить в Сысерти для входа на «Лето на Заводе»
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11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
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20:58 Бракованный кирпич обошёлся ревдинскому заводу в два миллиона
20:21 Подобранному на Эльмаше поломанному Нюсу сделали переливание крови
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