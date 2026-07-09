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За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске начали судить молодого человека, 2003 года рождения, обвиняемого в покушении на мошенничество. По версии следствия, он оформился как индивидуальный предприниматель и объявил показы мультфильмов, чтобы похитить средства, выделяемые на «Пушкинские карты».
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый через билетный агрегатор объявил себя организатором показа ряда мультфильмов в двух кинотеатрах в Чебоксарах и Саранске , но на деле не собирался их проводить. Затем молодой человек вместе с ещё одним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продал билеты на просмотр мультиков на сумму более 2,1 миллиона рублей.
Однако вывести все деньги у них не получилось, поскольку аккаунт был заблокирован из-за подозрения в мошенничестве. В итоге молодому новоуральцу предъявили обвинение в покушении на мошенничество группой лиц по сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сообщается, что в ходе расследования фигурант возместил причинённый ущерб.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый через билетный агрегатор объявил себя организатором показа ряда мультфильмов в двух кинотеатрах в Чебоксарах и Саранске , но на деле не собирался их проводить. Затем молодой человек вместе с ещё одним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продал билеты на просмотр мультиков на сумму более 2,1 миллиона рублей.
Однако вывести все деньги у них не получилось, поскольку аккаунт был заблокирован из-за подозрения в мошенничестве. В итоге молодому новоуральцу предъявили обвинение в покушении на мошенничество группой лиц по сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сообщается, что в ходе расследования фигурант возместил причинённый ущерб.
«По уголовному делу следователем СКР проведён комплекс следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд, который уже приступил к его рассмотрению по существу»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в областном СКР.
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