Возрастное ограничение 18+
«Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбург из Киргизии привезли партию свежей пекинской капусты весом 17 тонн – при проверке выяснилось, что она была завезена нелегально.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспекторы не нашли записей о завершении транспортировки товара в электронной системе и уведомления о прибытии подкарантинной продукции в место назначения, что перевело капусту в статус «нелегала».
В итоге предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспекторы не нашли записей о завершении транспортировки товара в электронной системе и уведомления о прибытии подкарантинной продукции в место назначения, что перевело капусту в статус «нелегала».
«Тем самым предприятием допущено нарушение карантинных фитосанитарных требований, установленных российским законодательством»,
– пояснили в ведомстве.
В итоге предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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