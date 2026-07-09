Маленькая Гамлетка умерла в екатеринбургской ветклинике

«К сожалению, сердце маленького бойца не выдержало. Состояние резко ухудшилось, реанимационные действия не дали результата. Для всех, конечно, это шок. Все верили и надеялись. Мы хотим поблагодарить всех, кто нам помогал, поддерживал, сопереживал и даже тех, кто предлагал эвтаназию. Такое мнение имеет место быть. Но у нас много положительных результатов и это давало надежду. Уверены, что в ветклинике было предпринято всё. Но, организм не справился».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Печальная весть пришла из приюта «Клякса». В ветеринарной клинике умер сильно травмированный котёнок, которому недавно провели сложную операцию.Котёнок, которому дали имя Гамлетка, стойко перенёс хирургическое вмешательство и после этого ещё несколько дней оставался в тяжёлом, но стабильном состоянии. Небольшие, но шансы были, что она окрепнет, пойдёт на поправку и проживёт долгую кошачью жизнь, пусть с одной лапкой и без глазика, но в окружении заботливых и любящих людей. Увы, надежды не оправдались.Сегодня из «Кляксы», которая занималась курированием котёнка и организовывала сбор средств на лечение Гамлетки поступило сообщение:Меж тем, в ветклинике остаются ещё несколько тяжёлых подопечных «Кляксы». Борьба за их жизни и здоровье продолжается. Мероприятие для возрастной категории 18+