Возрастное ограничение 18+
В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о дополнительных ограничениях движения на дорогах региона. Причина всё та же — ухудшение гидрологической обстановки — уровень воды в реках поднялся, и часть дорожного полотна оказалась подтоплена.
Временные ограничения сегодня, 16 июля, ввели сразу в двух районах области — Туринском и Серовском. В Туринском районе движение ограничили на участке автодороги «Городище — Первино» с 3-го по 4-й километр. Объехать сложный участок можно через деревню Таволожку. На месте уже установили временные дорожные знаки и блокирующие устройства, чтобы водители не заезжали на опасный отрезок дороги.
В Серовском районе ситуация сложнее: на 148-м километре автодороги «Серов — Сосьва — Гари» из берегов вышла река Евалга, и вода залила проезжую часть. Здесь организовали одностороннее движение и тоже выставили временные знаки. При этом в направлении посёлка Гари объезда нет вовсе, поэтому водителям, следующим по этому маршруту, стоит быть особенно внимательными, чтобы не оказаться в тупиковой ситуации.
Сроки, когда движение восстановят в полном объёме, пока не называют: всё зависит от погоды и того, как быстро спадёт вода. Ведомство обещает сообщить об этом дополнительно, как только появится точная информация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Временные ограничения сегодня, 16 июля, ввели сразу в двух районах области — Туринском и Серовском. В Туринском районе движение ограничили на участке автодороги «Городище — Первино» с 3-го по 4-й километр. Объехать сложный участок можно через деревню Таволожку. На месте уже установили временные дорожные знаки и блокирующие устройства, чтобы водители не заезжали на опасный отрезок дороги.
В Серовском районе ситуация сложнее: на 148-м километре автодороги «Серов — Сосьва — Гари» из берегов вышла река Евалга, и вода залила проезжую часть. Здесь организовали одностороннее движение и тоже выставили временные знаки. При этом в направлении посёлка Гари объезда нет вовсе, поэтому водителям, следующим по этому маршруту, стоит быть особенно внимательными, чтобы не оказаться в тупиковой ситуации.
Сроки, когда движение восстановят в полном объёме, пока не называют: всё зависит от погоды и того, как быстро спадёт вода. Ведомство обещает сообщить об этом дополнительно, как только появится точная информация. Мероприятие для возрастной категории 18+
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